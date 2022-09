Strassensperrung in Uri

Die Axenstrasse, die Flüelen UR mit Brunnen SZ verbindet, ist am Mittwochmorgen wieder durchgehend für den Verkehr freigegeben worden.

Wegen eines drohenden Steinschlags war die Axenstrasse am Dienstagabend im Kanton Uri zwischen Flüelen und Sisikon gesperrt worden.

Die Überwachungsinstrumente hatten Geländebewegungen festgestellt, meldet die Kantonspolizei Schwyz auf Twitter.

Gemäss einer Mitteilung des Bundesamts für Strassen Astra ereignete sich der Steinschlag am Dienstagabend um 19:35 Uhr. Die Steine wurden von einem Damm aufgefangen und beschädigten die Strasse nicht. Nach einer Inspektion des Geländes vom Helikopter aus konnte die Axenstrasse am Mittwoch um 8:00 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.

Während der Sperrung musste der Durchgangsverkehr via A2 (Luzern und Seelisbergtunnel) fahren. Von Süden her war die Zufahrt bis Tellsplatte und von Norden her bis Sisikon UR und Riemenstalden SZ weiter möglich.

Die Axenstrasse wird sicherheitshalber immer wieder gesperrt, zuletzt am 2. August. Das Gumpischtal ist für Steinschläge berüchtigt. Es ist zum Schutz der Strasse mit Sicherheitsnetzen, Dämmen und einer Alarmanlage ausgerüstet. Letztere sorgt dafür, dass die Strasse gesperrt wird, sobald sich Gesteinsmaterial bewegt.