Der Zürcher Jazzclub Moods bietet als einer der wenigen Clubs der Welt seine Konzerte während der Corona-Krise im kostenpflichtigen Video-Streaming an. Musikliebhaber können ein Abonnement für eine Woche, einen Monat oder ein Jahr abschliessen, erklärt die Bielerin Carine Zuber, Geschäftsführerin des Moods, im Gespräch mit Keystone-SDA. 70 Prozent des damit generierten Geldes geht an die Musiker.

Das Konzept ist nicht neu: Der Smalls Jazz Club in New York, das Triton in Paris, das Lincoln Jazz Center in New York und das Bimhuis in Amsterdam bieten ihre Shows ebenfalls im Streaming an - und weitere ziehen nach. «Die Angebote sind im Allgemeinen aber kostenlos», meint Zuber.

Doch: Obwohl das Publikum im Frühjahr um ein Drei- bis Vierfaches gewachsen ist, hat sich das Modell nicht richtig durchgesetzt. Es wir die Musikindustrie also nicht retten. Carine Zuber: «Es gibt wohl eine gewisse Sichtbarkeit, ist eine vorübergehende Alternative, doch letztlich will die Öffentlichkeit Konzerte live sehen und nichts wird dieses Erlebnis ersetzen.»