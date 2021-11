Die SBB-Strecke zwischen Lausanne und Genf ist voraussichtlich ab Freitagmorgen wieder offen.

Der betroffene Abschnitt könne aber noch einige Tage nur eingeschränkt befahren werden, sagte SBB-Chef Vincent Ducrot.

Nach Gleissenkungen waren die Gleise bei Tolochenaz im Kanton Waadt seit Dienstagabend gesperrt.

An der Schadensstelle arbeiteten rund 60 Leute im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Um die entstandenen Hohlräume zu füllen und den Boden durch Injektionen zu stabilisieren, haben die Teams vor Ort laut SBB mehr als 25 Kubikmeter Beton in den Hohlraum unter dem Gleisbett gegossen. Zudem wurden Mikropfähle zur Stabilisierung des Bodens in den Untergrund eingelassen. Diese Arbeiten sollten im Laufe des Tages mit Bohrungen und Gleisstabilisierungsarbeiten fortgesetzt werden.

Die SBB plant, den Zugverkehr ab Betriebsbeginn am Freitagmorgen mit reduzierter Geschwindigkeit wieder aufzunehmen. Die reduzierte Geschwindigkeit an der Senkungsstelle von maximal 20 Kilometern pro Stunde bedeute jedoch, dass die Kapazität der Strecke Lausanne – Genf bis mindestens am nächsten Dienstag eingeschränkt bleibe. Die Schadenstelle müsse in den nächsten Tagen dauerhaft stabilisiert werden, gab die SBB bei einem Ortstermin bekannt.

SBB-Chef Vincent Ducrot sagte, ab dem nächsten Dienstag dürfte man abschätzen können, ab wann die Strecke wieder normal befahrbar sein werde. Die Reparaturleute arbeiteten mit vollem Einsatz für eine vollständige Wiederherstellung der Strecke. Dafür bedanke er sich bei ihnen.

Legende: SBB-Chef Ducrot besichtigt die Baustelle am Donnerstag. Keystone

Zwischen Lausanne und Genf können nach Angaben der SBB vorderhand nur vier statt sechs Züge pro Stunde und Richtung verkehren: zwei Regioexpress-Züge, ein IR90 und der IR15. Im Fernverkehr fallen der IC1 und jeder zweite IR90 zwischen Lausanne und Genf aus.

Weitere Informationen zum Bahnverkehr Aktuelle SBB-Betriebslage Aktuelle SBB-Betriebslage

Im Regionalverkehr wird die S3 normal verkehren, die S4 wird zwischen Morges und Allaman durch Busse ersetzt. Auch der Güterverkehr könne mit Einschränkungen wieder verkehren.

Den Bahnreisenden wurde bis auf Weiteres empfohlen, auf nicht unbedingt notwendige Reisen auf der Strecke Lausanne – Genf auch zu verzichten.