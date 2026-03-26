Die beiden Elefanten haben sich nicht gut verstanden. Nun hat der Zoo Basel vorübergehend keine Elefanten mehr.

Der Abschied von den beiden Elefanten sei ihm schwer gefallen, sagt Zookurator Fabian Schmidt. «‹Rosy› und ‹Maya› haben 27 Jahre bei uns im Zolli gelebt. Einige Betreuerinnen und Betreuer haben mehr Zeit mit ihnen verbracht, als mit der eigenen Familie.»

Legende: «Maya» und «Rosy» haben sich nicht gut miteinander verstanden. Nachdem Leitkuh «Heri» im Sommer 2025 starb, haben sie sich noch mehr gestritten als zuvor. Zoo Basel

Nun sind die beiden afrikanischen Elefanten weg. «Rosy» und «Maya» sind in zwei verschiedene Zoos nach Frankreich gebracht worden. Zwei Bezugspersonen haben sie begleitet, um ihnen Reise, Ankunft und Eingewöhnung etwas zu erleichtern.

Vermehrt offene Kämpfe

«Elefanten sind soziale Tiere», sagt Schmidt. «Sie leben in gewachsenen Herden, nicht als zusammengewürfelte Gruppen einzelner Individuen.»

«Rosy» und «Maya» haben sich nie gut verstanden. Nach dem Tod von Leitkuh «Heri» im vergangenen Juni haben sie sich noch mehr gestritten und manchmal sogar offen gegeneinander gekämpft. Darum musste der Zoo handeln und zwei verschiedene Zoos für die beiden Elefanten suchen.

Maya und Rosy im «Basler Zolli»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 5. «Maya» und «Rosy» kamen zwar im selben Jahr in den Zoo. Die beiden haben aber nie besonders gut verstanden. Bildquelle: Zoo Basel. 1 / 5 Legende: «Maya» und «Rosy» kamen zwar im selben Jahr in den Zoo. Die beiden haben aber nie besonders gut verstanden. Zoo Basel

Bild 2 von 5. «Maya» ist eher zurückhaltend und gelassen. Sie lebt nun im französischen Safaripark Peaugres. Dort ist sie Teil einer Herde mit zwei weiteren Elefantenkühen. Bildquelle: Zoo Basel. 2 / 5 Legende: «Maya» ist eher zurückhaltend und gelassen. Sie lebt nun im französischen Safaripark Peaugres. Dort ist sie Teil einer Herde mit zwei weiteren Elefantenkühen. Zoo Basel

Bild 3 von 5. Als der Zoo 2017 die neue Elefantenanlage Tembea eröffnete, war «Maya» in der ersten Herde, die sie betrat. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas. 3 / 5 Legende: Als der Zoo 2017 die neue Elefantenanlage Tembea eröffnete, war «Maya» in der ersten Herde, die sie betrat. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Bild 4 von 5. «Rosy» ist neugierig und aufgeweckt. Sie ist jetzt im Zoo Amnéville. Dort lebt sie mit einer anderen Elefantenkuh. Bildquelle: Zoo Basel. 4 / 5 Legende: «Rosy» ist neugierig und aufgeweckt. Sie ist jetzt im Zoo Amnéville. Dort lebt sie mit einer anderen Elefantenkuh. Zoo Basel

Bild 5 von 5. Bis zum Eintreffen der neuen Gruppe bleibt die Elefantenanlage unbewohnt. Bildquelle: SRF/Nina Gygax. 5 / 5 Legende: Bis zum Eintreffen der neuen Gruppe bleibt die Elefantenanlage unbewohnt. SRF/Nina Gygax Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Fündig geworden ist er in Frankreich. «Rosy» wird ihr weiteres Leben im Zoo Amnéville verbringen. «Maya» lebt mittlerweile im Safaripark Peaugres.

Die Spannungen der beiden Tiere haben möglicherweise mit ihrer Ankunft in Basel zu tun, vermutet man im Zoo: «Rosy» genoss unter der damaligen Leitkuh «Ruaha» noch Welpenschutz. «Maya» hingegen hat ihren Platz in der Herde nie richtig gefunden.

Schmidt hofft nun, dass sich die Tiere in Frankreich ein neues Leben aufbauen können, mit neuen Herdenmitgliedern.

Zolli verlor mehrere Elefanten Box aufklappen Box zuklappen Der Zoo Basel und seine Betreuerinnen und Betreuer mussten in den letzten Jahren gleich mehrmals Abschied nehmen von Elefanten. Der Elefantenbulle «Tusker», der mit seinen Balance-Kunststücken viral ging, starb 2023 an Tuberkulose. Die Leitkuh «Heri» erkrankte zwei Jahre später mit einem toten Fötus im Leib.

Seit die Elefantenkühe Basel verlassen haben, hat der Zoo keine Elefanten mehr. Etwa Ende Mai soll sich das aber ändern. Voraussichtlich dann kommen andere Elefanten nach Basel. Wie viele es sind, bleibt noch geheim. Nur soviel: Es sind erneut weibliche Tiere.

Die Zeit, bis die neue Gruppe kommt, nutzt der Zoo für Reparaturen an der Elefantenanlage. Die Anlage bleibt offen.