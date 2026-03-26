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Streit im Zoo Basel Elefantenkühe Rosy und Maya wurden getrennt

Die beiden Elefanten haben sich nicht gut verstanden. Nun hat der Zoo Basel vorübergehend keine Elefanten mehr.

26.03.2026, 17:41

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Der Abschied von den beiden Elefanten sei ihm schwer gefallen, sagt Zoo-Kurator Fabian Schmidt. «Rosy und Maya haben 27 Jahre bei uns im Zolli gelebt. Einige Betreuerinnen und Betreuer haben mehr Zeit mit ihnen verbracht, als mit der eigenen Familie.»

Zwei Elefanten im Zoo-Gehege mit Holzstämmen.
Legende: Maya und Rosy haben sich nicht gut miteinander verstanden. Nachdem Leitkuh Heri im Sommer 2025 starb, haben sie sich noch mehr gestritten als zuvor. Zoo Basel

Nun sind die beiden afrikanischen Elefanten weg. Rosy und Maya sind in zwei verschiedene Zoos nach Frankreich gebracht worden. Zwei Bezugspersonen haben sie begleitet, um ihnen Reise, Ankunft und Eingewöhnung etwas zu erleichtern.

Vermehrt offene Kämpfe

«Elefanten sind soziale Tiere», sagt Schmidt. «Sie leben in gewachsenen Herden, nicht als zusammengewürfelte Gruppen einzelner Individuen.»

Rosy und Maya haben sich nie gut verstanden. Nach dem Tod von Leitkuh Heri im vergangenen Juni haben sie sich noch mehr gestritten und manchmal sogar offen gegeneinander gekämpft. Drum musste der Zoo handeln und zwei verschiedene Zoos für die beiden Elefanten suchen.

Maya und Rosy im «Basler Zolli»

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  • Bild 1 von 5. Maya und Rosy kamen zwar im selben Jahr in den Zoo. Die beiden haben aber nie besonders gut verstanden. Bildquelle: Zoo Basel.
    Zwei Elefanten im Zoo stehen zwischen Felsen.
  • Bild 2 von 5. Maya ist eher zurückhaltend und gelassen. Sie lebt nun im französischen Safari-Park Peaugres. Dort ist sie Teil einer Herde mit zwei weiteren Elefantenkühen. Bildquelle: Zoo Basel.
    Elefant im Zoo-Gehege neben einem Teich.
  • Bild 3 von 5. Als der Zoo 2017 die neue Elefantenanlage «Tembea» eröffnete, war Maya die erste der Herde, die sie betrat. Bildquelle: KEYSTONE/Georgios Kefalas.
    Elefant tritt aus einem Gebäude mit Sandsteinwänden hervor.
  • Bild 4 von 5. Rosy ist neugierig und aufgeweckt. Sie ist jetzt im Zoo Amnéville. Dort lebt sie mit einer anderen Elefantenkuh. Bildquelle: Zoo Basel.
    Elefant im Zoo mit Bäumen und Felsen im Hintergrund.
  • Bild 5 von 5. Bis zum Eintreffen der neuen Gruppe bleibt die Elefantenanlage unbewohnt. Bildquelle: SRF/Nina Gygax.
    Leerer Zoo-Gehegebereich mit Wasser und Felsen unter bewölktem Himmel.
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Fündig geworden ist er in Frankreich. Rosy wird ihr weiteres Leben im Zoo Amnéville verbringen. Maya lebt mittlerweile im Safari Park Peaugres.

Die Spannungen der beiden Tiere haben möglicherweise mit ihrer Ankunft in Basel zu tun, vermutet man im Zoo: Rosy genoss unter der damaligen Leitkuh Ruaha noch Welpenschutz. Maya hingegen hat ihren Platz in der Herde nie richtig gefunden.

Schmidt hofft nun, dass sich die Tiere in Frankreich ein neues Leben aufbauen können, mit neuen Herdenmitgliedern.

«Zolli» verlor mehrere Elefanten

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Der Zoo Basel und seine Betreuerinnen und Betreuer mussten in den letzten Jahren gleich mehrmals Abschied nehmen von Elefanten. Der Elefantenbulle Tusker, der mit seinen Balance-Kunststücken viral ging, starb 2023 an Tuberkulose. Die Leitkuh Heri erkrankte zwei Jahre später mit einem toten Fötus im Leib.

Seit die Elefantenkühe Basel verlassen haben, hat der Zoo keine Elefanten mehr. Etwa Ende Mai soll sich das aber ändern. Voraussichtlich dann kommen andere Elefanten nach Basel. Wie viele es sind, bleibt noch geheim. Nur soviel: Es sind erneut weibliche Tiere.

Die Zeit, bis die neue Gruppe kommt, nutzt der Zoo für Reparaturen an der Elefantenanlage. Die Anlage bleibt offen.

Regionaljournal Basel, 26. März 2026, 17:30 Uhr ; 

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