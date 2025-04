Begeistert ist man von der Nachricht aus dem Ausserrhoder Parlament in der Romandie nicht, aber einen Aufschrei hat der Entscheid aus dem kleinen Halbkanton auch nicht ausgelöst, wie Westschweiz-Korrespondent Roman Fillinger berichtet. Die Westschweiz habe sich ein Stück weit daran gewöhnt, dass viele Deutschschweizer Kantone in der Primarschule zuerst Englisch einführen. Trotzdem nehme die Romandie die Ostschweizer Skepsis gegenüber dem Frühfranzösisch mit einem gewissen Unverständnis zur Kenntnis.

Interessanterweise ist laut Fillinger in der Romandie das Frühdeutsch nicht ähnlich umstritten wie das Frühfranzösisch in der Deutschschweiz. Alle frankophonen Kantone beginnen bereits in der dritten Primarklasse mit dem Deutschunterricht und erst in der fünften Klasse mit Englisch. «Ich habe den Eindruck, Deutsch ist in der Romandie sogar eher auf dem Vormarsch», so Fillinger. Davon zeuge etwa ein ehrgeiziges Immersionsprojekt im Kanton Neuenburg, wo knapp ein Fünftel der Primarschülerinnen und -schüler auch Mathematik und Geschichte auf Deutsch lernen. Im Kanton Waadt werde sogar diskutiert, Schweizerdeutsch in der Primarschule zu unterrichten.

Insgesamt gebe es kaum Romands, die in Gesprächen auf Deutsch wechseln würden, stellt Fillinger fest: «Doch gerade von jüngeren Leuten höre ich immer wieder, dass sie Deutsch zwar nicht besonders mögen, aber dass es für ihre berufliche Zukunft wichtig sei.» Sie seien sich also bewusst, dass sie mit Französisch innerhalb der Schweiz in der Minderheit sind und im Berufsleben irgendwann Deutschsprachigen begegnen. Deutschkenntnisse seien in der Westschweiz zudem ein gutes Argument bei Stellenbewerbungen.