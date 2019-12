Inhalt

Stress im Studium - Universitäten wollen gestressten Studierenden helfen

Stress, mentale Erschöpfung, persönliche Probleme – die Zahl der Studierenden, die psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, steigt in der ganzen Schweiz. Universitäten, wie etwa diejenige in Lausanne, mobilisieren sich, um den Studenten zu helfen.