Interaktive Karte: Sinken die Strompreise auch in Ihrer Gemeinde?

Die Strompreise sinken 2025 im Mittel um 10 Prozent.

Einen typischen Haushalt kostet die Kilowattstunde im kommenden Jahr 29 Rappen – für das ganze Jahr entspricht das einer Einsparung von 141 Franken.

Als Gründe für die Entwicklung nennt die Eidgenössischen Elektrizitätskommission Elcom sinkende Grosshandelspreise, günstigere Winterreserven und eine tiefere Kapitalverzinsung für das Netz.

Die Preisentwicklung zwischen den Netzbetreibern variiert teils erheblich.

Wird Strom auch in Ihrer Gemeinde günstiger?

Rot bedeutet teurer, blau günstiger.

Den teuersten Strom findet man in Grub (AR) mit 45.85 Rp./kWh, den günstigsten in Zwischbergen (VS), wo er mit 9.05 Rp./kWh fünfmal weniger kostet.

Wie teuer ist Strom in Ihrer Gemeinde im Vergleich?

Wir zeigen die Tarife für eine durchschnittliche 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler und einem Jahresverbrauch von 4500 kWh. Das entspricht der Verbrauchskategorie «H4» der Elcom. Dargestellt sind die Preise des Standardprodukts in der jeweiligen Gemeinde. Bei mehreren Standardanbietern zeigen wir das günstigste Angebot. Eine Übersicht über alle weiteren Verbrauchskategorien und Anbieter finden Sie auf der Vergleichsseite des Bundes hier.

So berechnet die Elcom die Strompreise Box aufklappen Box zuklappen Viele Stromlieferanten haben keinen Einheitspreis für alle Kunden, sondern machen ihre Tarife vom Zeitpunkt des Stromkonsums (Tag, Nacht, Wochentag, Saison) und der Menge des Stromkonsums (Verbrauchsprofil) abhängig. Um trotzdem einen Preisvergleich zu ermöglichen, arbeitet die Elcom mit 15 vorgegebenen Verbrauchskategorien. Diese Verbrauchskategorien bilden einerseits unterschiedliche Verbrauchsmengen ab, andererseits werden die Tarife vereinheitlicht: Es wird ein Durchschnittswert pro Tag gerechnet, auch wenn der Netzbetreiber unterschiedliche Tarife für Tag, Nacht, Mo-Fr., Sa, So, Winter und Sommer hat. Der Strompreis setzt sich aus vier Komponenten zusammen: Netznutzungstarif: Preis für den Stromtransport über das Leitungsnetz vom Kraftwerk bis ins Haus. Im Netznutzungstarif ebenfalls enthalten sind neu die Kosten für die Winterreserve. Energietarif: Preis für die gelieferte elektrische Energie. Abgaben an das Gemeinwesen: Kommunale und kantonale Abgaben und Gebühren. Netzzuschlag: Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien, Stützung der Grosswasserkraft sowie für ökologische Sanierungen der Wasserkraft. Die Höhe der Abgabe wird jährlich vom Bundesrat festgelegt und liegt im Jahr 2025 wie im Vorjahr auf dem gesetzlichen Maximum von 2.3 Rp./kWh. (Quelle: Elcom)