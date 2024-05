Universität Lausanne: Gaza-Protest droht zu eskalieren

Legende: Am Dienstag besetzten Studierende eine Halle an der EPFL. Keystone/Jean-Christophe Bott

In Lausanne weiten sich die Proteste von pro-palästinensischen Studentinnen und Studenten aus. An der ETH Lausanne (EPFL) hat am Dienstag eine Gruppe von Studierenden eine Halle besetzt. Die Besetzung sei eine Folge «der Beteiligung der EPFL am drohenden Völkermord in Palästina», schreibt die Gruppe in einer Medienmitteilung. Die Studierenden fordern «einen akademischen Boykott» israelischer Institutionen und «ein Ende der Zensur an der EPFL», im Zusammenhang mit der Suspendierung der feministischen Vereinigung Polyquity.

Der Pro-Palästina-Protest hat am Dienstag auch die Zürcher ETH erreicht. Ein paar wenige dutzend Studierende haben sich kurz vor dem Mittag in der Eingangshalle auf den Boden gesetzt. Die ETH Zürich bestätigte gegenüber Keystone-SDA entsprechende Medienberichte. Die Studierenden riefen unter anderem «free, free Palestine» und legten auf dem Boden ein Plakat mit dem Spruch «No Tech for Genocide» aus.

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichteten, sind die Proteste mittlerweile auch auf die Universität in Genf übergeschwappt. Gemäss den Medienberichten besetzte eine pro-palästinensische Protestgruppe die Eingangshalle der Mail, das Gebäude der rechtswissenschaftlichen Fakultät.