Höhepunkt der Pandemie in der Schweiz scheint erreicht

Die Massnahmen in der Schweiz seien wirksam, schreibt der Epidemiologe Christian Althaus. Er hatte eine Studie der Universität Bern auf Twitter veröffentlicht.

Die Reproduktionszahl habe sich auf 0.59 reduziert, demnach steckt eine infizierte Person weniger als eine Person an. Mitte März hatte der Wert noch 2.79 betragen.

Drei Wochen nach Beginn des Lockdowns zeigt sich der Erfolg. Die entscheidende Zahl der Neuansteckungen durch bereits Infizierte ist stark zurückgegangen. Bis zum Lockdown steckte eine infizierte Person knapp drei weitere an. Heute ist es im Schnitt weniger als eine Person.

Peak bei der Hospitalisierung

Aktuelle Zahlen aus fast allen Kantonen zeigen eine sinkende Anzahl Personen mit Coronavirus in Spitalpflege. Gemäss Daten, die das Statistische Amt des Kantons Zürich von den Kantonen zusammengetragen hat, belief sich die Anzahl hospitalisierter Personen am Karfreitagmorgen um 9 Uhr auf rund 2000 – am Montag waren es noch rund 2220 gewesen.

Bereits seit einer Woche bewegen sich die Zahlen auf etwa gleich hohem Niveau, jüngst ist eine Abnahme zu beobachten. Eine Abflachung ist auch bei den intensiv behandelten Personen ersichtlich: Seit etwa einer Woche beläuft sich deren Anzahl auf rund 450. Die effektiven Werte dürften bei beiden Kategorien unmerklich höher sein – einige wenige, kleinere Kantone gaben bis anhin keine Auskunft über diese Zahlen.

Zahl der Opfer wird weiter steigen

Doch auch wenn der Höhepunkt bei den Ansteckungen überschritten ist, dürfte gemäss dem Modell von der Universität Bern die Zahl der Opfer weiter ansteigen, wahrscheinlich auf gegen 2000. Zurzeit sind in der Schweiz knapp 1000 Personen der Lungenkrankheit Covid-19 erlegen.