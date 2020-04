Quelle: Massnahmen des Bunderats gegen das Coronavirus (Auswahl) 13.03.20 • Verbot Veranstaltungen > 100 Personen • Einführung Schengen-Grenzkontrollen • Einreise aus Italien mit Ausnahmen verboten • 10 Mrd. Fr. Soforthilfe • Kein Unterricht an Schulen • Max. 50 Personen in Restaurants, Bars, Diskotheken 18.03.20 • Betreibungsverbot bis 19. April • Grenzkontrollen und Einreiseverbote ausgedehnt 20.03.20 • Versammlungsverbot > 5 Personen • Massnahmenpaket von 32 Mrd. Fr. • Ausweitung, Vereinfachung der Kurzarbeit 25.03.20 • Programm zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen (20 Mrd. Fr.) • Anpassungen bei Kurzarbeitentschädigung 03.04.20 • Bürgschaftsvolumen für Liquiditätshilfen auf 40 Mrd. Fr. erhöht 08.04.20 • Shutdown bis 26. April verlängert, schrittweise Lockerung Ende April • Ausweitung Kurzarbeit 16.03.20 • «Ausserordentliche Lage» • Einsatz von rund 8000 Armeeangehörigen in Spitälern, Logistik und Sicherheitsbereich • Grenzkontrollen zu Deutschland, Österreich und Frankreich sowie Einreiseverbote • Geschäfte müssen schliessen (ausser Lebensmittelläden und Gesundheitseinrichtungen) • «Besondere Lage» gemäss Epidemiengesetz • Verbot Grossveranstaltungen > 1000 Personen 28.02.20