Babys werden in der Schweiz heute länger gestillt als früher.

So wurden im Jahr 2024 fast sieben von zehn Säuglingen in ihren ersten vier Lebensmonaten ausschliesslich gestillt, wie eine neue Studie zeigt. 2014 waren es noch sechs von zehn.

Auch mit zehn Monaten werden noch viele Kinder gestillt, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilte.

Wie aus der neuen BLV-Stillstudie hervorgeht, erhielten im Jahr 2024 53 Prozent der 10 Monate alten Babys noch mindestens einmal am Tag Muttermilch, 2014 waren es 30 Prozent.

Legende: Längere Stillzeit und weniger Zucker für Schweizer Babys – die Ernährung von Säuglingen verändert sich, zeigt eine neue Studie. Keystone / PAUL ZINKEN

Berufstätige Mütter stillen dabei im Schnitt etwas kürzer als Nicht-Erwerbstätige. So wurden Babys von berufstätigen Müttern im Schnitt 17.4 Wochen nur mit Muttermilch ernährt, bei den Nicht-Erwerbstätigen waren es 21.8 Wochen.

Studie zur Ernährung von Babys

Ausserdem erhalten deutlich weniger Babys Zucker. Nur ein Viertel der Kinder erhielt der neuen Untersuchung zufolge mit zwölf Monaten zuckerhaltige Lebensmittel oder Getränke. Das sind halb so viele wie noch vor zehn Jahren.

Auch Essverhalten von Kindern und Jugendlichen untersucht

Eine weitere vom BLV veröffentlichte Studie untersuchte die Ernährung von Kindern zwischen 6 und 17 Jahren. Diese Untersuchung wurde zum ersten Mal durchgeführt. Das Resultat: Die Kinder nehmen zwar mehrheitlich genügend Hauptnährstoffe wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette oder Nahrungsfasern zu sich. Allerdings stehen laut dem BLV eher selten Früchte und Gemüse auf dem Speiseplan der Kinder. Dafür essen sie häufiger Fleisch und Süsses. Auch salzige Snacks werden häufig konsumiert.

Studie zu Essverhalten von Kindern

Proteine stehen dabei besonders bei männlichen Jugendlichen hoch im Kurs. Der Fett-Konsum ist bei Knaben und Mädchen in allen Altersklassen an der oberen Grenze.