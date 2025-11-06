Im Jahr 2025 sind Schweizerinnen und Schweizer im Durchschnitt 5.7 Stunden täglich im Internet unterwegs.

Damit hat sich ihre Online-Zeit im Vergleich zu 2011 mehr als verdreifacht.

Auch im Vergleich zur Coronapandemie ist die Internetzeit damit noch einmal um zwei Stunden gestiegen.

Rund drei Prozent der rund 1000 in der Schweiz Befragten sind sogar mehr als 15 Stunden am Tag online, wie die Langzeitstudie «World Internet Project Switzerland» der Universität Zürich zeigt.

Legende: Auch bei den über 70-Jährigen ist die Verweildauer im Web immer noch bei gut drei Stunden. Keystone / MONIKA SKOLIMOWSKA

Die Nutzungsdauer nimmt dabei mit steigendem Alter stark ab. Die meiste Zeit online verbringen die 20- bis 29-Jährigen. Ihre durchschnittliche Internetnutzungsdauer liegt bei 8.4 Stunden. «Das Internet ist für diese Altersgruppe erstmals wichtiger als persönliche Kontakte, sowohl zur Information als auch zur Unterhaltung», wurde Studienleiter Michael Latzer in einer Mitteilung der Universität zur Studie zitiert. Bei den über 70-Jährigen liegt die Internetnutzung bei 3.4 Stunden am Tag.

Soziale Medien weit verbreitet Box aufklappen Box zuklappen Die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen ist am meisten in den sozialen Medien unterwegs. 95 Prozent der Befragten in diesem Alter gaben an, soziale Medien zu nutzen. Dicht gefolgt von den 14- bis 18-Jährigen, bei denen 93 Prozent auf den sozialen Medien unterwegs sind. Aber auch bei den über 70-Jährigen nutzen mit 58 Prozent weit mehr als die Hälfte der Befragten die sozialen Medien. Die Frage, ob sie Influencer werden wollten, beantworteten zwei von zehn 14- bis 19-Jährigen mit Ja. 2023 waren es noch drei von zehn (30 Prozent).

Insgesamt verbringen Männer etwas mehr Zeit online als Frauen. So sind es bei Männern durchschnittlich 5.9 Stunden pro Tag, bei den Frauen sind es 5.4 Stunden.

Diskutieren Sie mit: