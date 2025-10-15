Die Mehrheit der Schweizer Mieterinnen und Mieter ist gemäss einer Umfrage mit ihrer Wohnsituation glücklich.

Damit erreicht die Zufriedenheit wieder das Vor-Pandemie-Niveau.

Die Bereitschaft für einen Umzug bleibt tief.

93 Prozent der Befragten bewerten ihr aktuelles Zuhause als «sehr gut» oder «ziemlich gut», wie der am Mittwoch veröffentlichte Immo-Barometer 2025 von Wüest Partner, SVIT Schweiz und HEV Schweiz zeigt. Die Zufriedenheit lag zwei Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Besonders stark nahm der Anteil jener zu, die ihre Wohnlage als «sehr gut» bezeichneten – ein Plus von über fünf Prozentpunkten.

Als «nicht besonders gut» beurteilten nur 6.2 Prozent ihre Situation. 0.7 Prozent waren gar nicht zufrieden. Die Befragung ist Teil einer seit 1988 regelmässig durchgeführten Langzeitstudie, an der 2025 insgesamt 1256 Personen aus der Deutschschweiz und der Romandie teilnahmen.

Mieterinnen und Mieter bleiben sesshaft

Die Umzugsbereitschaft bleibt tief. Nur 6.6 Prozent der Mieterinnen und Mieter gaben an, so bald wie möglich umziehen zu wollen – der Wert schwankt seit 2014 lediglich zwischen 4.5 und 8.3 Prozent. Mehr als die Hälfte der Befragten (54.8 Prozent) zeigte sich latent umzugsbereit, während 36.3 Prozent einen Umzug klar ausschlossen.

Legende: Mehr als 90 Prozent der Schweizer Mieterinnen und Mieter sind mit ihrem Zuhause sehr oder ziemlich zufrieden. KEYSTONE/Christian Beutler

Die Studienautoren betonten, dass sich der erwartete Druck auf dem Mietwohnungsmarkt bislang nicht flächendeckend zeige. In mehreren Regionen habe die Zahl der Wohnungsinserate sogar wieder zugenommen. Offenbar fänden Umzugswillige in gewissen Gegenden weiterhin Alternativen – trotz rückläufiger Leerstandsquote.

Kosten werden immer mehr zum Umzugsgrund

Als Hauptgründe für den Wunsch umzuziehen, nannten die Befragten zu hohe Kosten (47.2 Prozent) und eine veränderte Lebenssituation (43.5 Prozent), gefolgt von zu kleinen Wohnungen (32.8 Prozent) und Unzufriedenheit mit der Wohnung (31.3 Prozent).

Die Kosten als Umzugsgrund haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen, heisst es. Paradox sei jedoch, dass Neuverträge tendenziell mit höheren Mieten verbunden seien, was Umzüge finanziell unattraktiver mache.