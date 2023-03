Der Bund will grosse Sportanlässe in der Schweiz mit internationaler Ausstrahlung mit rund 46 Millionen Franken unterstützen.

Neu sollen auch Fördermassnahmen für den Nachwuchs oder den Breitensport Bundesgelder erhalten.

An grossen internationalen Sportveranstaltungen in der Schweiz will sich der Bund mit rund 28 Millionen Franken beteiligen. Vorgesehen ist das Geld etwa für die Ski-WM in Crans-Montana im Jahr 2027 oder die Weltmeisterschaften im Biathlon in zwei Jahren in Lenzerheide. Einen besseren Fürsprecher für diesen Geldsegen als Andreas Gafner gab es im Nationalrat nicht.