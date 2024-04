Syphilis und Chlamydien Viele kennen sexuell übertragbare Krankheiten nicht

Als wichtigste Schutzmöglichkeit wird das Kondom genannt. 88 Prozent der Befragten wissen, dass es zuverlässig gegen eine HIV-Infektion schützt. Mehr als die Hälfte der Befragten geht jedoch fälschlicherweise davon aus, dass es sie auch zuverlässig vor Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien, viraler Hepatitis und dem Humanen Papillomavirus (HPV) schützt.

Die im November 2023 durchgeführte Umfrage bei 1134 Personen ab 15 Jahren zeigt auch Unterschiede zwischen den Sprachregionen: Während sich die Befragten in der Deutschschweiz und im Tessin zu rund 60 Prozent mit sexuell übertragbaren Infektionen auseinandergesetzt haben, sind es in der Romandie nur 41 Prozent. Auch die Wichtigkeit des Themas variiert: In der Westschweiz erachten nur 25 Prozent der Befragten das Thema als «sehr wichtig». In der Deutschschweiz sind es 34 Prozent, im Tessin 47 Prozent.