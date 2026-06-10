Jean Ziegler ist heute im Alter von 92 Jahren in Genf gestorben.

Dies berichtet RTS unter Berufung auf seine Familie.

Bekannt war er als Politiker, Professor für Soziologie und zeitweiliger UNO-Sonderberichterstatter.

Noch im hohen Alter kritisierte er den Kapitalismus und kämpfte für den «Aufstand des Gewissens».

Jean Ziegler lehrte in Genf und an der Sorbonne. Von 1967 bis 1983 und von 1987 bis 1999 war er Nationalrat der SP für den Kanton Genf. Zwischen 2000 und 2008 engagierte sich Ziegler bei der UNO als Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung und war Mitglied der UNO-Task-Force für humanitäre Hilfe im Irak.

Legende: Sartre und de Beauvoir prägten ihn: Jean Zieger. Er setzte sich unermüdlich gegen die Hungersnot ein. Keystone / SALVATORE DI NOLFI

Ziegler war am 14. April 1934 in Thun geboren. Aufgewachsen in einem bürgerlichen Milieu, brach er 18-jährig mit seinem Elternhaus und zog nach Paris. Dort prägten ihn Begegnungen mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir.