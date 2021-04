Der erste Tag mit wiedereröffneten Restaurant-Terrassen hat sich insgesamt gemächlich angelassen.

In den Schweizer Innenstädten blieb der grosse Ansturm nach den Lockerungen vielerorts vorerst aus.

Das angekündigte Frühlingswetter mit viel Sonnenschein dürfte dies in den nächsten Tagen ändern.

Gäste hatte es vor allem bei jenen Lokalen, die einen Platz an der Sonne anbieten konnten, wie ein Augenschein in der Zürcher Altstadt zeigte. In Winterthur sassen zwar einige Gäste in den Aussenbereichen der Cafés. Die Kälte machte die Sache jedoch etwas ungemütlich. Dick in Winterkleider eingepackt wärmten sich die wenigen Hartgesottenen an ihren Kaffeetassen.

Schon einiges lebendiger war es in den Fitnesscentern. Im Migros Fitnesspark in Winterthur beispielsweise waren schon vor neun Uhr bereits rund 50 Personen am Trainieren.

Beträchtlicher Ansturm in Thun

Bei kühlem, aber sonnigem Wetter haben im ganzen Kanton Bern die Leute die geöffneten Terrassen von Restaurants, Cafés und Bars wieder in Beschlag genommen. Teilweise beträchtlich war der Ansturm auf die Aussenterrassen in Thun (BE). Morgens um 11.30 Uhr war bereits der halbe Thuner Mühleplatz voller Gäste und das Servicepersonal hatte einiges zu tun, wie ein Augenschein von Keystone-SDA zeigte. Der Platz ist das Epizentrum der Stadt für geselliges Beisammensein unter freiem Himmel – das war schon vor Corona so.

Die Hochschulen nehmen sich Zeit Box aufklappen Box zuklappen Vorsichtiger ans Werk mit den neuen Freiheiten gehen die Schweizer Hochschulen. Der Präsenzunterricht mit bis zu 50 Personen oder maximal einem Drittel der Raumkapazität ist zwar an Schweizer Hochschulen seit Montagmorgen wieder erlaubt. Die meisten warten jedoch mindestens noch eine Woche zu oder setzen noch das gesamte Semester auf Online-Unterricht. Das hat eine Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA ergeben. Man wolle damit Stabilität und Sichtbarkeit für die Studierenden gewährleisten, hiess es zum Beispiel auf Anfrage bei der Universität Genf. Ausnahmen gebe es nur für kleinere Kurse oder Seminare. Auch Prüfungen werden in Genf vorerst weiter online durchgeführt. Auch die Unis in Basel, Bern, St. Gallen oder im Tessin beginnen frühestens am 26. April teilweise mit Präsenzveranstaltungen. Die Università della Svizzera italiana (USI) will diese allerdings nur für Vorlesungen anbieten, die von weniger als 50 Personen besucht werden. Auch die Uni Lausanne kämpft mit den Einschränkungen. Die 50-Personen-Grenze erschwere eine grössere Präsenz. Derzeit würden über 400 Angebote von jeweils mehr als 100 Studierenden belegt.

Auch in der Stadt Bern waren einige Terrassen gut besucht. Während in Bern an der sogenannten «Front», dem von Restaurants und Cafés gesäumten Bereich hinter dem Bundesplatz, wegen Baustellen eher wenig los war, wehte über den angrenzenden Waisenhausplatz von überall her der Duft von Pizza, Pasta und anderen Mittagsmenüs.

Aber längst nicht alle Lokale waren offen. Für manche dürfte es schlicht nicht wirtschaftlich sein, praktisch den gesamten Betrieb wieder hochzufahren, um ein paar Terrassenplätze zu bedienen.

Bild 1 / 15 Legende: In der Basler Steinenvorstadt gab es bereits am Mittag regen Betrieb bei den Aussensitzplätzen der Restaurants. Keystone Bild 2 / 15 Legende: Am Luzerner Reussufer haben zahlreiche Gäste die Sonne genossen. SRF Bild 3 / 15 Legende: Auch an der Luzerner Schiffländte stehen Stühle und Tische bereit. Keystone Bild 4 / 15 Legende: Die Kinos dürfen ebenfalls wieder öffnen. Die erste Vorstellung des Kinos Rex in Bern ist bereits ausverkauft. SRF Bild 5 / 15 Legende: Die Maske durfte auch im Freien, wie hier am Reussufer in Luzern, erst bei der Konsumation abgelegt werden. SRF Bild 6 / 15 Legende: Das Jägerhaus in Altenrhein (SG) ist bereit. Gäste erwartet das Restaurant wohl erst zur Mittagszeit. SRF Bild 7 / 15 Legende: Zürich «käfelet» wieder. In zahlreichen Cafés in der Innenstadt wird die noch relativ spärliche Frühlingssonne genossen. Und das auch vor Restaurants, die behelfsmässig eine Terrasse möbliert haben. SRF Bild 8 / 15 Legende: Bereits frühmorgens wurden in Zürich die Aussenplätze bereit gemacht. SRF Bild 9 / 15 Legende: In vielen Restaurants – wie hier in Bern – lohnt sich der Aufwand nicht, die Terrassen zu öffnen. Bei diesen bleibt das Take-Away-Angebot aber bestehen. SRF Bild 10 / 15 Legende: In der Churer Altstadt hat ein Restaurantbesitzer vorgesorgt und seine Terrasse mit Schirmen wetterfest ausgestattet. SRF Bild 11 / 15 Legende: Am Morgen war in der St. Galler Innenstadt noch nicht viel los. Aber die Restaurants sind bereit für einen grossen Ansturm. SRF Bild 12 / 15 Legende: Gegen Mittag füllten sich die Tische vor den Restaurants in St. Gallen. SRF Bild 13 / 15 Legende: Auf der Terrasse am Berner Europaplatz ist man für den Ansturm bereit. SRF Bild 14 / 15 Legende: Auch im Casino in Bern ist man bereit für die Gäste. SRF Bild 15 / 15 Legende: Die Vorbereitungen für die Lockerungen, wie hier vor einem Restaurant in Luzern, haben bereits am Sonntag begonnen. Keystone / Archiv

Regen Zulauf hatten auch die Terrassen in Bellinzona. Auf der Piazza Collegiata waren kurz vor 9 Uhr sieben Tische besetzt. Das vorwiegend ältere Publikum bestellte Kaffee und Cornetti.

Ruhe vor dem Sturm in Luzern

Noch wenig los war am früheren Morgen am rechten Reussufer in Luzern. Einzig beim «Des Alpes», das als Hotel indes bereits zuvor Übernachtungsgäste draussen bewirtete, hatten vier Personen an einem Tisch Platz genommen – allerdings mussten sie von der Serviererin an die Maskenpflicht erinnert werden.

Das «Mill'Feuille» am Mühleplatz hatte sich bereits am Sonntag auf die Öffnung vorbereitet, sodass am Montag gegen 9 Uhr seine Terrasse möbliert war. Vierertische mit gebührendem Abstand warteten auf Kundinnen und Kunden. Schilder wiesen auf die Maskenpflicht hin, auf den Tischen klebten Informationen zur Registrierung.

Teilweise unbeliebte Maskenpflicht Box aufklappen Box zuklappen Nicht so genau nahmen es die Kundinnen und Kunden vielerorts mit der Vorschrift, dass die Maske nur zum Essen und Trinken abgestreift werden darf.

Auch in St. Gallen blieb der grosse Ansturm vorerst aus. In den Gartenbeizen in der St. Galler Innenstadt wurden Stühle und Tische bereitgemacht, in einem Fitnesscenter sind am Montagmorgen erst wenige Personen zum Trainieren erschienen.

Wetterprognosen lassen Wirte hoffen

Das angekündigte Frühlingswetter mit angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein dürfte den Terrassenbetrieben in Restaurants und Bars in den kommenden Tagen aber in die Hände spielen.

Der Bundesrat hatte den für viele überraschend umfangreichen Öffnungsschritt am vergangenen Mittwoch beschlossen. Damit dürfen neben den Restaurant-Terrassen auch Kinos, Theater oder Sportstadien unter strikten Vorgaben wieder öffnen.