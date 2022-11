Tauben und Krähen verdrecken mit ihrem Kot Balkone und Fassaden oder verursachen Lärm. Das wollen gerade mehrere Basler Firmen nicht mehr hinnehmen. Sie setzen auf Falkner, die mit ihren Greifvögeln die Tauben und Krähen verscheuchen sollen. Darunter ist auch Novartis, die so ihren Campus in Basel schützen will, wie der Konzern gegenüber SRF bestätigt.

Vogelplage wegen Corona-Pandemie

«Während der Corona-Pandemie, als viele im Homeoffice waren, hatten sich viele Tauben und Krähen angesiedelt und den Campus stark verdreckt», schreibt Novartis. «Um das Problem nachhaltig zu verbessern, hat sich Novartis für den Einsatz dieser natürlichen Abwehrmassnahme entschieden, bei der die Tiere schonend verjagt, aber nicht getötet werden.»

Greifvögel bei der Arbeit

1 / 6 Legende: Der Würgfalke mit dem Namen Scirocco kurz vor dem Start seines Einsatzes auf dem Dach der Basler Messehalle. Er soll Tauben verscheuchen, indem er fliegend das Revier markiert. SRF 2 / 6 Legende: Falkner Simone Cilluffo, Co-Gründer von Swiss Falconry, beim sogenannten Federspiel: Er lässt Scirocco mehrere Minuten über dem Dach fliegen. SRF 3 / 6 Legende: Das Unternehmen Messe Schweiz (MCH Group) hat die Falkner vor rund einem Jahr engagiert, um ihre neuste Basler Messehalle zu schützen. SRF 4 / 6 Legende: In der lamellenartigen Verkleidung der Messehalle können sich Tauben einnisten. Das will die Messe verhindern, weil die Tauben mit ihrem Kot die Halle verschmutzen. SRF 5 / 6 Legende: Nach dem Einsatz erhält Scirocco etwas zu fressen. Auf dem Rücken hat er ein GPS-Gerät, damit die Falkner ihn wieder finden, sollte er einmal wegfliegen. SRF 6 / 6 Legende: Benjamin Gregor-Smith ist der andere Co-Gründer von Swiss Falconry. Das Unternehmen setzt verschiedene Vögel für die Vergrämung ein: neben Falken und Bussarden auch einen Uhu namens Ella. Dieser kann 50 Jahre alt werden. SRF

Die Falkner Benjamin Gregor-Smith und Simone Cilluffo, Gründer des Unternehmens Swiss Falconry, führen diese Vergrämung für Novartis aus. Im April 2021 haben sie auf dem Novartis Campus begonnen. «Anfänglich sind wir mit unseren Falken vier bis fünf Stunden auf dem Areal gewesen und das sechsmal pro Woche», sagt Benjamin Gregor-Smith. «Heute sind es noch rund zwei Stunden, aber weiterhin sechsmal pro Woche.»

Messe Basel lässt Hallen schützen

Die Falkner lassen die Greifvögel an unterschiedlichen Orten auf dem Campus in die Luft. Diese vertreiben so Krähen und Tauben. Dasselbe machen sie auch im Auftrag der MCH Group, der Messe Schweiz. Das Unternehmen stört sich an den Tauben, die etwa in den Lamellen der neusten Basler Messehalle optimale Nistbedingungen vorfinden. Statt diese immer wieder reinigen zu müssen, sollen die Falkner die Tauben verscheuchen.

Dafür steigen die Falkner auf das Dach der Messehalle und lassen ihre Greifvögel von dort fliegen. Das funktioniere ganz gut, sagt Gregor-Smith: «Vor einem Jahr, als wir bei der Messe angefangen haben, gab es hier 200 bis 300 Tauben. Nun sind es noch rund 20.» Wie bei Novartis seien sie auch bei der Messe anfänglich sechsmal pro Woche gekommen.

Wir sind wie Gärtner: Wenn die nicht mehr kommen, dann kommt wieder Unkraut.

Nun sind sie noch zwei-, dreimal pro Woche dort. Und das wohl noch lange. «Wir sind wie Gärtner: Wenn die nicht mehr kommen, dann kommt wieder Unkraut», sagt Gregor-Smith. «Bei uns ist es genau gleich: Wenn wir aufhören, dann kommen die Tauben früher oder später zurück.» Darum sei der Auftrag der Messe Schweiz «open end», habe also kein Enddatum.

Unser Uhu sieht auch in der Dunkelheit. Die Krähen kriegen dann Panik und verschwinden.

Je nach Auftrag setzt Swiss Falconry unterschiedliche Vögel ein. Falken markieren ihr Revier, indem sie in der Luft kreisen. Bussarde würden Tauben und Krähen direkt verjagen. «Und unseren Uhu nutzen wir während der Dämmerung», so Gregory-Smith. «Er sieht auch in der Dunkelheit und fliegt lautlos. Die Krähen kriegen dann Panik und verschwinden.»

Krähen verfälschen Versuche von Syngenta

Das nutzt neuerdings auch Syngenta. Der Agro-Konzern lässt seine Versuchsfelder im aargauischen Stein schützen. «Wir machen Feldversuche, da zählt jedes Korn», sagt Syngenta-Forscher Simon Hug. Wenn Krähen Saatkörner fressen, verfälsche das die Versuche. «Dann wissen wir nicht, ob es wegen der Krähen weniger Pflanzen hat oder wegen unserer Produkte, die wir testen.»

Die beiden Falkner lassen ihre Greifvögel nicht nur in der Stadt fliegen, sondern auch über den Versuchsfeldern von Syngenta. Das Geschäft jedenfalls laufe gut, sagt Benjamin Gregor-Smith: «Unser Unternehmen ist erst zwei Jahre alt, und bis jetzt haben wir mehr als genug Anfragen.»