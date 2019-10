20 30 40 50 60 70 80 Jahre Der älteste Gewinner war 1995 der Brite Joseph Rotblatt Der älteste Gewinner war 1995 der Brite Joseph Rotblatt Preisträger nach Alter 1901-2019 Preisträger nach Alter 1901-2019 Die jüngste Gewinnerin Malala Yousafzai war 2014 gerade einmal 17 Jahre alt Die jüngste Gewinnerin Malala Yousafzai war 2014 gerade einmal 17 Jahre alt Preisträger nach Herkunft 1901-2019 Preisträger nach Herkunft 1901-2019 USA 21 Grossbritannien 12 Frankreich 9 Schweden 5 Deutschland 4 Südafrika 4 Belgien 3 Schweiz 3 Israel 3 Liberia 2 Norwegen 2 Ost Timor 2 Argentinien 2 Österreich 2 Indien 2 Ägypten 2 Palestina 1 Irland 1 Russland 1 Vietnam 1 Kanada 1 Niederlande 1 Mexiko 1 Polen 1 Costa Rica 1 Tibet 1 Sowjetunion 1 Burma 1 Guatemala 1 Japan 1 Dänemark 1 Südkorea 1 Ghana 1 Iran 1 Kenja 1 Bangladesch 1 Finnland 1 China 1 Italien 1 Jemen 1 Pakistan 1 Kolumbien 1 Irak 1 Kongo Äthiopien 1 1 Personen Organisationen Schweiz 12 USA 5 Grossbritannien 2 Niederlande 2 Deutschland 1 Kanada 1 Österreich 1 Bangladesch 1 Tunesien 1 Preisträger nach Geschlecht 1901-2019 Preisträger nach Geschlecht 1901-2019 Friedensnobelpreisträger der letzten 10 Jahre Friedensnobelpreisträger der letzten 10 Jahre 17 24 90 Männer Frauen Organisationen Quelle: nobelprize.org Bilder: Keystone, Reuters Malala Yousafzai, Kailash Satyarthi Indien, Pakistan | Einsatz für Kinderrechte 2014 Quartett für den nationalen Dialog Tunesien | Beitrag zum Aufbau einer pluralistischen Demokratie Organisation für das Verbot chemischer Waffen Niederlande | Kampf gegen chemische Waffen 2013 Europäische Union Einsatz für Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte in Europa 2012 2015 Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) Schweiz | Kampf gegen Atomwaffen 2017 Tawakkol Karman, Leymah Gbowee, Ellen Johnson Sirleaf Liberia, Jemen | Engagement für Frauenrechte 2011 Liu Xiaobo China | Engagement für Menschen- rechte in China 2010 Abiy Ahmed Ali Äthiopien | Einleitung des Friedensprozesses mit Nachbarland Eritrea 2019 Nadia Murad, Denis Mukwege Irak, Kongo | Kampf gegen sexuelle Gewalt als Waffe in Kriegen und bewaffneten Konflikten 2018 Juan Manuel Santos Kolumbien | Bemühungen den Bürgerkrieg zu beenden 2016 Belgien 1