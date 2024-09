Tauziehen um Nationalbank - Politik schielt aufs Geld der SNB

Die Kernaufgabe der Schweizerischen Nationalbank besteht darin, für stabile Preise und ein stabiles Finanzsystem zu sorgen. Doch es mehren sich die Begehrlichkeiten aus der Politik, was mit den Gewinnen der Nationalbank passieren soll. Was also muss die SNB leisten, was nicht?