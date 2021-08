Legende: Batterien von E-Autos sind vielfältig nutzbar. Keystone

Besitzer von Elektroautos laden ihr Fahrzeug tagsüber zum Beispiel an ihrem Arbeitsplatz. Im Idealfall kann die Autobatterie dort mit Solarstrom betankt werden. Dieser könnte vom Gebäude produziert werden, in welchem das Fahrzeug steht.

Auto bezieht und liefert Strom

Wenn der Akku nach der Heimfahrt noch zusätzlichen Strom gespeichert hat, könnte das E-Auto Energie ins eigene Haus einspeisen. Damit könnten zum Beispiel Haushaltsgeräte betrieben werden. Das E-Auto würde damit vom Transportmittel auch noch zum Stromlieferant.

Mobiler Akku in der Garage

Der Vorteil des Systems: In Wohnhäusern müssten nur noch in geringerem Ausmass Batterien zur Stromspeicherung eingebaut werden. Die mobile Batterie würde auf vier Rädern vor dem Haus oder in der Garage stehen. Denn die Produktion von leistungsfähigen Batterien ist teuer und ressourcenintensiv.