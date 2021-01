Martin Steinmann ist grundsätzlich zufrieden mit seinem Elektroauto. Doch der Tempomat seines Teslas hat ihm nun juristische Schwierigkeiten eingebrockt. Sein Fahrzeug hat ohne sein Zutun von sich aus beschleunigt. «Von den eingestellten 60 Kilometern pro Stunde auf dem Tempomat hat der Tesla auf 103 beschleunigen wollen. Ohne Warnung», wie Steinemann in der Sendung «Kassensturz» erzählt.

Tesla beschleunigt von selbst

Nach etwa einer Sekunde habe er dies realisiert, doch da war es schon zu spät. Da er zu dem Zeitpunkt ausgerechnet an einem Radarkasten vorbeifuhr, wurde Steinmann geblitzt. Trotz seinem Eingreifen war er noch leicht zu schnell unterwegs. Auch wenn diese relativ gering ausfällt, will er den Vorfall so nicht akzeptieren.

Martin Steinemann geht es ums Prinzip. Er kann beweisen, dass nicht er für die zu hohe Geschwindigkeit verantwortlich ist, sondern sein Auto. Dies belegen die Fahrdaten, die er von Tesla mühselig eingefordert hat. Deshalb hat er die Busse nicht bezahlt – mit allen juristischen Konsequenzen.

Grosse Herausforderung für FahrerInnen

Grundsätzlich trage die Person am Steuer immer die Verantwortung, erklärt Rechtswissenschafterin Nadine Zurkinden. Diese müsse bei Gefahr immer sofort reagieren. Betreffend Notbremsung gebe es in der Rechtsprechung entsprechende Urteile. Man gehe dort von einer Reaktionszeit von einer Sekunde aus. Mit den autonomen Fahrzeugen komme aber eine neue Ebene hinzu. «Jetzt kommt neu dazu, dass das Auto etwas macht. Das heisst, der Mensch im Auto muss dies merken und dann darauf reagieren», sagt Zurkinden. Es brauche nun Sachverständige, die empirisch untersuchen würden, wie schnell ein Mensch so etwas überhaupt merken und rechtzeitig darauf reagieren könne.

Die zuständige Staatsanwaltschaft des Kantons Nidwalden wollte aufgrund des laufenden Verfahrens zum Fall nichts sagen. Sie schreibt jedoch «Kassensturz»: «Die grösste Herausforderung besteht darin, zu prüfen, ob einer Lenkerin oder einem Lenker die Tat persönlich zum Vorwurf gemacht werden kann.» Dabei habe die Staatsanwaltschaft allerdings vor Augen, dass von einer Lenkerin oder einem Lenker nichts Menschenunmögliches verlangt werden könne. «Es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft, sowohl entlastende wie auch belastende Umstände mit gleicher Sorgfalt abzuklären. In jedem einzelnen Fall gilt die Unschuldsvermutung.»

Und was sagt Tesla dazu, dass eines ihrer Fahrzeuge von sich aus beschleunigt? Nichts. Das US-Unternehmen wollte den Fall trotz mehrerer Anfragen nicht kommentieren.