Das warme Wetter und die Frühlingssonne haben zehntausende Menschen an die Seen und in die Berge gezogen.

Die Polizei war präsent, musste aber nicht eingreifen.

Es bleibt auch in den nächsten Tagen sonnig und warm.

Sonne, wolkenloser Himmel, frühlingshafte Temperaturen: Der bisher schönste Tag des Jahres trieb viele Schweizerinnen und Schweizer nach draussen. Zum Beispiel ans Seebecken bei Lausanne.

Einige liessen sich sogar den Sprung ins kalte Wasser nicht nehmen. Die Freude über den vorzeitigen Frühlingstag war gross. Eine mehr als willkommene Abwechslung zum Alltag mit Corona.

Der Frühling 2021 ist da - Bilder von SRF-Augenzeugen Bild 1 / 9 Legende: Thun, Schadaupark Die Krokusse künden den Frühling an, im Hintergrund der Niesen. Werner Krebs Bild 2 / 9 Legende: Hildisrieden LU Als ob es den Winter nie gegeben hätte. Urs Gutfleisch Bild 3 / 9 Legende: Säntis Der Säntis fotografiert von Fällanden ZH aus. Peter Schwager Bild 4 / 9 Legende: Schwand (Menzingen-Neuheim, Zug) Morgenglühen bei den Drumlins unglaubliche Stimmung heute Morgen im Zugerland. Gilbert Zellweger Bild 5 / 9 Legende: Mühlethurnen BE Traumhaftes und ruhiges Frühlingswetter für eine Ballonfahrt. Lukas Wyss Bild 6 / 9 Legende: Lauerzersee SZ Der Frühling scheint hier zu sein - auch am Lauerzersee in Kanton Schwyz. Irene Eichhorn Bild 7 / 9 Legende: Aletscharena, Moosfluh Frühaufsteher wurden auf der Riederalp VS heute mit diesem prächtigen Anblick belohnt. Klaus Minnig Bild 8 / 9 Legende: Thun BE Die Krokusse spriessen auch in Thun BE. Lukas Wyss Bild 9 / 9 Legende: Thunersee Traumhaftes Februarwetter am Thunersee. Werner Krebs

Auch am Seebecken in Zürich genossen sehr viele Leute die Sonne. Die Polizei war präsent. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit schritt die Polizei jedoch nicht ein, wie es auf Anfrage bei der Stadtpolizei Zürich heisst. Bezogen auf das gesamte Stadtgebiet ziehe man insgesamt eine positive Bilanz.

Gute Fern- und Aussicht

Am wärmsten wurde es gemäss SRF Meteo in Laufen BL, Vaduz oder im Wallis mit rund 19 Grad. Im Mittelland lagen die Temperaturen vielerorts um die 15 Grad. In Altenrhein SG am Bodensee war es hingegen nur 12 Grad warm. Temperaturen in dieser Höhe sind im Februar nicht sehr aussergewöhnlich und werden alle paar Jahre gemessen

Auch in den Bergen war heute ein Prachtstag, sei es zum Skifahren, Snowboarden oder Spazieren. Zudem herrschte eine prächtige Fernsicht. Diese wird laut Ivo Sonderegger von SRF Meteo am Sonntag sogar noch etwas besser sein: «Morgen gibt es vielerorts stahlblauen, wolkenlosen Himmel.»

Und auch für die kommende Woche gibt es für das Gemüt gleich in doppelter Hinsicht gute Aussichten: Am Mittwoch dürfte der Bundesrat erste Lockerungen der Coronamassnahmen beschliessen – und das Wetter bleibt frühlingshaft warm und sonnig.