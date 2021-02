Eigentlich müssen die Bergbahnen ihre Terrassen vor den Bergrestaurants ab Freitag schliessen. Die Bündner Regierung hatte dies nach dem Entscheid vom Bundesrat vom Mittwoch so kommuniziert. Das gehe viel zu schnell, sagt Martin Hug von Bergbahnen Graubünden. Man wolle wie alle anderen Branchen die neuen Regeln erst ab Montag umsetzen. «Es ist unverhältnismässig, dass wir acht Wochen lang den Beweis erbracht haben, dass die koordinierten und gelenkten Take Aways eine sichere Sache sind, und nun innert eineinhalb Tage schliessen müssen», so Hug. Die Bergbahnen Graubünden werfen dem Bundesrat vor, er würde in dieser Sache die effektiven gesundheitlichen Aspekte zu wenig beachten. Zu Ungehorsam aufrufen wolle man aber nicht, ab Montag werden sich wohl auch die Bündner Bergbahnen an den Bundesratsentscheid halten.