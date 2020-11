Justizministerin Karin Keller-Sutter sprach am Dienstagabend an einem Podium des «St. Galler Tagblatts» davon, die nun in Winterthur verhafteten Männer seien «Kollegen» des Attentäters von Wien gewesen. Keller-Sutter habe mit dieser Aussage zum Ausdruck bringen wollen, dass sich die Männer gekannt hätten, präzisierte EJPD-Kommunikationschef Christoph Nufer gegenüber SRF. Das genaue Verhältnis der drei Männer sei Gegenstand der Abklärungen.