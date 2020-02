In der Schweiz ist ein erster Fall einer Infektion mit dem Coronavirus festgestellt worden.

Eine Person im Kanton Tessin sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit.

Für die Schweizer Gesundheitsbehörden ändert sich trotz dieses ersten Falls nichts an der aktuellen Risikoeinschätzung. Das Virus stelle ein «moderates Risiko» für die Bevölkerung dar.

Ein 70-jähriger Mann aus dem Tessin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte Pascal Strupler, Direktor des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) vor den Medien in Bern.

Patient nur zur Sicherheit noch im Spital

Der Mann habe am 15. Februar an einer Versammlung in der Gegend von Mailand teilgenommen. Zwei Tage später habe er erste Symptome gezeigt. Seither habe er sich zu Hause bei seiner Familie aufgehalten und stand unter ärztlicher Betreuung. Am Dienstag sei er positiv getestet worden.

Der Patient sei seit Montag in einem Tessiner Spital isoliert. Er ist in der Luganeser Klinik Moncucco untergebracht, wie diese mitteilte. Der 70-Jährige befindet sich in einem stabilen Gesundheitszustand. Ohne positives Testresultat hätte der Mann heute das Spital verlassen können, er bleibt nun aber zur Sicherheit noch im Spital.

Tessiner haben vorbildlich reagiert

Der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani erklärte, die involvierten Personen im Tessin hätten vorbildlich reagiert. Der infizierte Mann habe sich glücklicherweise nicht in die Notaufnahme begeben, sondern direkt seinen Arzt kontaktiert.

Als nach einigen Tagen eine Verschlechterung seines Zustandes eintrat, habe der Arzt ihn in die Praxis bestellt. Beide hätten als Vorsichtsmassnahme eine Maske getragen, da dem Arzt bewusst gewesen sei, dass es sich um einen Verdachtsfall handelt. Danach habe der behandelnde Arzt Kontakt mit Spezialisten aufgenommen und den Patienten ins Spital eingeliefert.

Das sagen die Tessiner Behörden Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Auch die Tessiner Behörden haben unmittelbar nach Bekanntgabe des ersten Schweizer Coronavirus-Falles informiert. SRF-Korrespondentin Karoline Thürkauf fasst die Tonlage der Medienkonferenz als «sorgsam, aber nicht erstaunt» zusammen. Schon am Montag habe der Tessiner Kantonsarzt Giorgio Merlani klargemacht, dass ein Übertritt des Virus auf den Südkanton eine Frage der Zeit sei. Die Behörden betonten, dass der Infektionsfall insofern «ideal» abgelaufen sei, als man kein Risiko eingegangen sei, um weitere Übertragungen zu provozieren. Patienten, die Tessiner Spitäler aufsuchen, weil sie Angst vor einer Infektion haben, sollen nun noch effizienter in Verdachts- und Nichtverdachtsfälle eingeteilt werden. «Das zeigt, dass es sehr viele Menschen gibt, die in die Spitäler gehen, weil sie verunsichert sind», sagt Thürkauf. Am Mittwoch besprechen die Tessiner Regierung und die zuständige Koordinationsgruppe weitere Massnahmen. Unter anderem soll bis Freitag entschieden werden, ob am Montag die Volksschulen nach den regulären Fasnachtsferien wieder geöffnet werden. Die Diözese Lugano hat bereits reagiert: Hostien sollen nicht mehr in den Mund, sondern in die Hand gegeben werden. Und das Weihwasser wird aus den Kirchen entfernt.

Rund 70 weitere Tests hängig

Laut Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten beim BAG, habe sich der Patient «offensichtlich in Italien» angesteckt. Man werde darum auch die italienischen Behörden informieren. So könnten alle möglichen Kontaktpersonen des betroffenen Patienten eruiert und unter Quarantäne gestellt werden. Auch die Familie des Patienten müsse auf alle Fälle 14 Tage in Quarantäne bleiben.

Laut Koch sind im Moment für die ganze Schweiz noch rund 70 Tests auf das Coronavirus hängig. Davon stammten aber nur etwa fünf bis sechs Proben aus dem Kanton Tessin.

Nur «moderates Risiko» in der Schweiz

Für die Schweizer Gesundheitsbehörden ändert sich trotz des ersten Coronavirus-Falls nichts an der aktuellen Risikoeinschätzung. Das Virus stelle ein «moderates Risiko für die Bevölkerung» dar – auch, weil sich der Mann offenbar nicht in der Schweiz, sondern in Italien angesteckt habe, sagte Strupler. Er geht davon aus, dass weitere Fälle in der Schweiz auftreten. Die medizinischen Einrichtungen seien darauf vorbereitet.

Grenzen werden nicht geschlossen Die Nachbarländer Italiens werden nach Angaben des italienischen Gesundheitsministers, Roberto Speranza, ihre Grenzen nicht schliessen. Dazu hätten sie sich verpflichtet, sagte er nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Rom. An diesem Treffen nahm auch Bundesrat Alain Berset teil. «Wir stimmen darin überein, die Grenzen offen zu lassen», zitiert Speranza aus der gemeinsamen Erklärung. «Eine Schliessung der Grenzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre eine nicht verhältnismässige und wirkungslose Massnahme.»

Keine Ansteckungskette

Die Lage in der Schweiz beurteilt das BAG als «normal». Restriktivere Massnahmen träten erst in Kraft, «wenn wir die Übersicht verlieren über die Ansteckungsketten». Derzeit gebe es in der Schweiz noch gar keine solche Kette, so Koch.

Die wichtigsten Massnahmen des BAG seien im Moment, dass vermehrt und genauer überprüft werde, vor allem bei starken Grippesymptomen. Zudem ruft das BAG erneut die empfohlenen Hygienemassnahmen in Erinnerung und will diese mit einer Kampagne verstärken.