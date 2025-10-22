Ab 2027 sollen in der Schweiz autonome Taxis, auch Robotaxis genannt, herumfahren. Das hat Postauto bekannt gegeben.

Das Angebot entsteht in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Unternehmen Apollo Go, einer Tochterfirma des Suchmaschinenriesen Baidu.

Bereits im August hatte der Europa-Chef der Intelligent Driving Group von Baidu ein Engagement in der Schweiz gegenüber der «NZZ» angekündigt.

Das unter dem Namen «AmiGo» lancierte Angebot soll spätestens im ersten Quartal 2027 in der Ostschweiz starten. Unterstützt wird das Projekt vom Bund sowie mehreren Ostschweizer Kantonen, wie Postauto in einer Medienmitteilung schreibt. Eingesetzt werden sollen die Robotaxis vor allem im ländlichen Raum – «dort, wo der klassische Linienverkehr bisher keine optimale Erschliessung bietet», wie Postauto schreibt. Erste Testfahrten zur Kartografierung sind bereits für diesen Dezember geplant.

Legende: In China längst etabliert – und bald auch auf Schweizer Strassen unterwegs: Robotaxis. Postauto

Kundinnen und Kunden können den Service «on demand» per App buchen, wie Postauto mitteilt. In den Fahrzeugen finden bis zu vier Fahrgäste Platz. Fahrten von Personen mit ähnlichen Zielen werden zusammengelegt. So sollen Effizienz und Nachhaltigkeit gesteigert werden, schreibt Postauto. Die gesamte Flotte wird elektrisch betrieben.

++ Mehr folgt ++

Diskutieren Sie mit: