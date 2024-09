Legende: Andrea Lanfranchi ist emeritierter Professor an der Hochschule für Heilpädagogik. SRF/Gonzalo Garcia

Andrea Lanfranchi, emeritierter Professor an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich, erklärt, wie es zu den langen Wartezeiten kommt und was man dagegen tun kann: «Unter den vielen Anmeldungen gibt es sicher medizinische, psychologische und heilpädagogische Probleme, die man abklären muss. Es gibt aber auch noch Erziehungsprobleme. Sie sind nicht mit Medikamenten oder heilpädagogischen Massnahmen zu lösen, sondern mit Prävention und Beratung. Diese Wartefristen haben deshalb nur zum Teil etwas mit den sogenannten Behinderungen zu tun. Sie sind weitgehend hausgemacht. Wir leben in einem sogenannten beschleunigten gesellschaftlichen Wandel und das erzeugt Druck. Nicht jedes Problem, das angemeldet wird, muss man in stundenlangen Prozeduren untersuchen und es muss nicht alles delegiert werden. Man kann auch durch Gespräche und direkte Diagnostik ohne aufwendige Testbatterien Lösungen finden. So könnte man diese langen Wartezeiten vermeiden.»