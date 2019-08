Dass mit Kälbern geteilte Milch trotzdem von bester Qualität sein kann, beweist Martina Knoepfel vom Brüederhof im Kanton Zürich. Hier können die Kälber zweimal am Tag für mehrere Stunden zu ihren Müttern. Etwa fünf Liter trinkt ein kleines Kalb jeweils am Euter. Danach lassen sich die Mutterkühe an der Maschine ausmelken, wenn man sie von Anfang an daran gewöhnt. Früher büssten die Behörden den Brüederhof für dieses System, beanstandet hat sie aber die Bio-Milch noch nie. Im Gegenteil, für diese Milch erhielt Familie Knoepfel mehrere Preise.