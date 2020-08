Der ehemalige SP-Präsident und Nationalrat Helmut Hubacher ist im Alter von 94 Jahren verstorben.

Die SP Schweiz bestätigt entsprechende Medienberichte.

Hubacher hat die Sozialdemokratische Partei über viele Jahre massgebend geprägt.

Dafür hatte er viele Etiketten bekommen: vom «Altmeister der Politik» bis zum «Willy Brandt der Schweizer SP».

«Helmut Hubacher war ein leidenschaftlicher Kritiker, der für seine Ideale durchs Feuer ging und keine Konfrontation scheute», würdigte ihn die SP in einem Communiqué. Er hinterlasse eine grosse Lücke. Parteipräsident Christian Levrat schrieb, Hubacher sei eine der prägenden Figuren der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert gewesen.

Ein Leben für die Politik

Für die SP sass er von 1963 bis 1997 im Nationalrat und stand der Partei von 1975 bis 1990 während 15 Jahren als Präsident vor. Auch nach seiner Zeit als Aktivpolitiker liess er es sich nicht nehmen, immer wieder seine Meinung zu verschiedensten Themen kund zu tun. So schrieb er etwa bis vor wenigen Wochen Kolummnen für Blick und Basler Zeitung.

Bild 1 / 4 Legende: Helmut Hubacher richtet im Jahr 1964 das Mikrofon vor einer Rede. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Ein Pfeife rauchender Helmut Hubacher, 1979. Keystone Bild 3 / 4 Legende: Im Oktober 2002 bringt Helmut Hubacher Unterschriften für die Volksinitiative «Nationalbankgewinne für die AHV» zur Bundeskanzlei. Keystone Bild 4 / 4 Legende: Helmut Hubacher im Jahr 2007 in seinem Zweitwohnsitz in Courtemaiche. Keystone

1926 in Krauchthal (BE) geboren, trat Hubacher 1947 der Sozialdemokratischen Partei bei. Nach einer Lehre als SBB-Stationsbeamter wurde er 1963 Gewerkschaftsekretär des VPOD und Chefredaktor der Basler Arbeiterzeitung. Im selben Jahr rutschte er im Kanton Basel-Stadt als Ersatzmann in den Nationalrat nach, wo er bis 1997 unter anderem in der Finanz- und der Sicherheitspolitischen Kommission einsass.

Scharfzüngiger Kritiker

Hubacher nahm nahm oft kein Blatt vor den Mund und galt als leidenschaftlicher Debattierer. Er kritsierte auch immer wieder Rüstungsgeschäfte und die Armee, was ihm wiederum Kritik von der Landesregierung einbrachte.

Gemäss dem Historischen Lexikon der Schweiz entwickelte sich die SP unter Hubachers Präsidium «von einer Arbeiter- zu einer Linkspartei der neuen Mittelschichten, in der neu auch Umwelt- und Frauenfragen thematisiert wurden.»

An seinem 90. Geburtstag sagte Hubacher, die Politik sei sein Leben und er könne sie nicht einfach abstellen. Politisiert wurde Hubacher von seinem Grossvater, der beim damaligen Metallarbeiterverband war.