Der Urner SVP-Politiker Beat Arnold ist tot. Der frühere Landrat, Regierungsrat und Nationalrat ist am Sonntag im Kantonsspital Luzern an einem bösartigen Hirntumor gestorben, wie die Kommunikationsagentur Blatthirsch im Namen der Familie am Montag mitteilte. Seit Herbst 2018 unterzog sich Arnold mehreren Operationen, die Teile des Tumors entfernen sollten. Die anschliessenden Chemotherapien und Behandlungen hätten Beat Arnold die letzten Kräfte geraubt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Frühe politische Karriere

Beat Arnold gehörte zu den prägendsten Figuren der erst 1998 gegründeten Urner SVP. Seine politische Karriere war steil: Als 28-Jähriger wurde er in den Landrat, das Kantonsparlament, gewählt. 2010 holte er für seine Partei den ersten Regierungssitz, 2015 das erste Mandat im Nationalrat. Er galt als moderater SVP-Politiker.

Beat Arnold war ein umgänglicher, lösungsorientierter Politiker.

Der Urner CVP-Regierungsrat und Landammann Urban Camenzind hat Beat Arnold vier Jahre lang als Regierungskollegen gekannt. Er habe sehr gerne mit ihm zusammen gearbeitet, auch wenn sie politisch nicht immer auf der gleichen Linie waren: «Beat Arnold war ein umgänglicher, lösungsorientierter Politiker. Wir haben uns gefreut, dass er sich im Bundesparlament einbringen konnte.» Sein Tod sei ein grosser Verlust für den Kanton Uri.

Mehr Zeit für die Familie

Nach seiner Erkrankung zog sich Beat Arnold 2019 aus der Politik zurück. Damals sagte er gegenüber SRF News: «Ich habe mir überlegt, was ich in meinem Leben ändern kann und da war die Politik ein Thema. Es befriedigt mich nicht mehr». Er wolle sich lieber vermehrt der Familie widmen.

Beat Arnold war Bau- und Wirtschaftsingenieur und arbeitete als Mentalcoach. Am Sonntag hat er den Kampf gegen den Tumor verloren. Er hinterlässt eine Familie mit drei kleinen Kindern.