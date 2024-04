Eine 41-Jährige, die ihre zwei Töchter im Januar 2021 erstochen hat, soll für 16 Jahre ins Gefängnis.

Das Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt verurteilt sie wegen mehrfachen Mordes.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslängliche Freiheitsstrafe gefordert, die Verteidigung 13 Jahre.

Der Tathergang wurde erst am Dienstag im Laufe des Prozesses bekannt. 2021 hat die Mutter in Gerlafingen (SO) zwei ihrer drei Kinder getötet. Sie hat den 7- und 8-jährigen Mädchen einen Cocktail aus Wasser und Schmerzmitteln zu trinken gegeben. Danach hat sie vorgeschlagen, dass sie ihre Töchter im Bett massiert. Die Mutter ging nacheinander in die Zimmer der Kinder und erstach sie mit einem Stich ins Herz.

Nach der Tötung informierte die Mutter die dritte Tochter, die 12-jährige Halbschwester der Getöteten. Sie sagte ihr, dass die beiden Kleineren nicht mehr leben. Dann rief sie die Polizei.

Gutachter stellte Persönlichkeitsstörung fest Box aufklappen Box zuklappen Laut einem Gutachter hat die Mutter eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Zum Tatzeitpunkt sei aber keine akute psychische Störung vorhanden gewesen, sagte er vor Gericht. Die Angeklagte selbst sagte vor Gericht, sie schäme sich und es tue ihr leid. «Es ist für mich furchtbar, meine zwei Töchter verloren zu haben, und ich versuche meinen Weg zu finden. Es tut mir leid für die Familie, die ich zerstört habe.» Zur Tat selber sei alles gesagt.

Knackpunkt vor Gericht: die Beweggründe. Hat die Mutter ihre Mädchen getötet, weil sie ihrem getrennt lebenden Ehemann und Vater der Kinder schaden wollte? Oder wollte sie die Kinder vor ihm schützen? Die Frau sagte vor Gericht nichts zur Tat selber.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.