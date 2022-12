Gefährlich sind vor allem jene Messer, die extrem schnell einsatzfähig sind; solche, die man aus dem Hosensack ziehen und innerhalb weniger Sekunden mit nur einer Hand einsatzfähig machen kann. Solche Exemplare seien meist verboten. Jugendanwalt Lukas Baumgartner sagt, diese wenigen Sekunden nennen man die «Affektphase». In diesen Sekunden brause man auf und könne noch nicht denken. Habe ein möglicher Täter oder eine mögliche Täterin in dieser Phase ein Messer zur Hand, für welches man mehr Zeit aufwenden müsse bis zum Einsatz, sei die Affektphase und damit die gefährliche Phase grösstenteils bereits vorbei. Die betreffende Person sei dann in der Regel wieder bei Sinnen und steche in den meisten Fällen nicht zu.