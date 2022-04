Der 21. Oktober 2019 hat bei Géraldine Marquis tiefe Narben hinterlassen. Ihre Schwester wurde an diesem Oktobertag in Courfaivre erstochen – von ihrem Ex-Partner. Eine Woche, nachdem sie Klage gegen ihn einreichte, weil er sie bedroht hatte.

Ihnen sei nicht geglaubt worden, sagt Géraldine Marquis. «Weil wir nicht gehört wurden, sagte ich mir: Wir müssen etwas machen, auch für alle anderen Frauen. Ab dem Tag nach dem Mord haben wir begonnen zu arbeiten, damit es keinen zweiten Fall wie den von Mélanie gibt.»

Daraus ist der Verein «Mel» entstanden – benannt nach dem Todesopfer. Mit dem Ziel, die Frauen besser zu schützen. Der Verein bietet Frauen Selbstverteidigungskurse an, aber auch Alarmsysteme im Haus. Diese lösen einen lauten Alarm aus, sobald sich jemand Zugang zum Haus verschafft. Der Alarm geht auch an eine private Sicherheitsfirma, welche die Polizei benachrichtigt und selbst hingeht.