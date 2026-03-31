Der Tourismus im Berner Oberland setzt seit Jahren auf Gäste aus Asien. Der Iran-Krieg setzt der Branche zu, das hat Folgen.

So wirkt sich der Iran-Krieg auf den Schweizer Bergtourismus aus

Von Peking auf das Jungfraujoch, von Dehli nach Iseltwald an den Steg, von Singapur an den Oeschinensee. Das Berner Oberland zieht Jahr für Jahr viele Gäste aus Asien an. Der Iran-Krieg und die damit verbundenen erschwerten Flugverbindungen spüren deshalb auch die Bergbahnen und die Tourismusdestinationen.

Tourismusdestinationen im Berner Oberland – eine Auswahl

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Das Jungfraujoch zieht Jahr für Jahr über eine Million Gäste an. Bildquelle: KEYSTONE / Christian Beutler. 1 / 4 Legende: Das Jungfraujoch zieht Jahr für Jahr über eine Million Gäste an. KEYSTONE / Christian Beutler

Bild 2 von 4. Die Staubbachfälle bei Lauterbrunnen sind beliebte Fotosujets ... Bildquelle: KEYSTONE / Anthony Anex. 2 / 4 Legende: Die Staubbachfälle bei Lauterbrunnen sind beliebte Fotosujets ... KEYSTONE / Anthony Anex

Bild 3 von 4. ... wie auch der Steg in Iseltwald. Nach einem Ansturm wegen einer koreanischen Fernsehserie installierte die Gemeinde 2023 ein Drehkreuz, um Eintritt zu verlangen. Bildquelle: KEYSTONE / Peter Klaunzer. 3 / 4 Legende: ... wie auch der Steg in Iseltwald. Nach einem Ansturm wegen einer koreanischen Fernsehserie installierte die Gemeinde 2023 ein Drehkreuz, um Eintritt zu verlangen. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Bild 4 von 4. Für viele einen Stopp wert: der Oeschinensee oberhalb von Kandersteg. Bildquelle: KEYSTONE / Anthony Anex. 4 / 4 Legende: Für viele einen Stopp wert: der Oeschinensee oberhalb von Kandersteg. KEYSTONE / Anthony Anex Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

«April und Mai werden schwierige Monate für uns, da wir in dieser Zeit viele Gäste aus dem arabischen und asiatischen Raum beherbergen», sagt Stefan Grossniklaus, Besitzer des Hotels Aspen in Grindelwald. Diese Märkte seien zusammengebrochen, weil es nur wenige Flüge gebe, und die wenigen Flüge massiv teurer seien als sonst.

Wenn der Krieg länger andauert und die Hochsaison, also den Sommer, betrifft, wird der Ausfall massiv sein.

Trotz vieler Stornierungen der arabischen Touristinnen und Touristen sieht der Hotelier aus Grindelwald auch positive Signale: «Die Gäste vertrösten uns und sagen, sie wollen kommen, wenn es wieder möglich ist.» Aktuell hielten sich die Ausfälle noch in Grenzen. «Wenn der Krieg jedoch länger andauert und die Hochsaison, also den Sommer, betrifft, dann wird der Ausfall massiv sein.»

Legende: Interlaken Tourismus verzeichnet Einbussen wegen des Iran-Kriegs. Die höchsten liegen bei 10 Prozent. KEYSTONE / Peter Schneider

Viele starten ihre Ausflüge in Interlaken, das besonders bei Gruppenreisen aus China und Indien beliebt ist. Wie sieht es dort aus? «Aus beiden Ländern stellen wir Rückgänge fest», sagt Daniel Sulzer, Direktor von Interlaken Tourismus. Insbesondere Gruppenreisen würden aktuell storniert, «Individualreisende verschieben ihre Reise eher – oder buchen kurzfristiger».

Gäste aus Amerika sollen Lücken füllen

Die Einbussen betragen laut Sulzer im März bis zu zehn Prozent. Trotzdem sei er vorsichtig optimistisch: «Wir haben eine breite Marktabdeckung und können die Ausfälle mit anderen Märkten kompensieren.» Er nennt australische Gäste, die nun über die USA in die Schweiz fliegen, und Gäste aus Nord- und Südamerika, welche die Lücken füllen sollen.

Ebenfalls betroffen von den Folgen des Iran-Kriegs sind die Jungfraubahnen, die unter anderem die Bahnen auf das Jungfraujoch, auf die Schynige Platte, Grindelwald-First und die Kleine Scheidegg betreiben. «Wir merken, dass Gäste aus Indien und Südostasien etwas mehr Schwierigkeiten haben, nach Europa zu reisen», sagt Oliver Hammel, Geschäftsführer der Jungfraubahnen.

Tourismusexperte: «Wachstumslokomotiven wurden ausgetauscht» Box aufklappen Box zuklappen «Die Schweizer Tourismusdestinationen sind diversifizierter geworden», sagt der Tourismusexperte Jürg Stettler von der Hochschule Luzern. Insbesondere seit Corona: «Die asiatische Wachstumslokomotive wurde durch die amerikanische ersetzt.» Ausserdem hätten sich seit dem Einbruch während der Pandemie die Gruppenreisen aus China nie mehr ganz erholt: «Die aktuellen Auswirkungen wegen des Iran-Kriegs sind etwas weniger stark zu spüren, als das noch vor Corona der Fall gewesen wäre», so der Tourismusexperte.

Das habe Auswirkungen auf das Sommergeschäft, so Hammel. Deshalb richte man einerseits die Marketingaktivitäten kurzfristig auf Länder aus, von denen aus man ohne Probleme in die Schweiz reisen kann. «Andererseits sind wir daran, Kostenreduktionen zu überdenken» – also zu sparen. Oliver Hammel rechnet aber nicht mit einem Stellenabbau: «Im Moment würde es eher die Neuanstellungen betreffen, und dass Mitarbeitende ihre Überzeiten und Ferien abbauen würden.»

Legende: Spürbarer Rückgang der ausländischen Gäste auch bei den Titlis-Bergbahnen. KEYSTONE / Urs Flueeler

In der Zentralschweiz sind insbesondere die Titlis-Bergbahnen betroffen. Auch sie spüren einen Rückgang bei den Gästen aus Indien, China, Südostasien und den Golfstaaten, schreibt die Medienstelle. Aber da die Hauptreisezeit dieser Gäste (Mai und Juni) noch bevorstehe, seien die Auswirkungen «nach wie vor schwer abschätzbar», heisst es weiter.

Keine einfache Situation also für gewisse Bergbahnen und Tourismusdestinationen. Wie stark die Auswirkungen sein werden, hängt jedoch davon ab, wie lange der Krieg im und um den Iran dauern wird.

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