Bauarbeiten in Wileroltigen können beginnen

Fahrende aus dem Ausland bekommen in Wileroltigen im Kanton Bern einen Platz, wo sie ihre Wohnwagen vorübergehend aufstellen können.

Die Baubewilligung ist erteilt und die Bauarbeiten für den Transitplatz sollen Mitte April beginnen.

36 Wohnwagen für ausländische Fahrende sollen dort ab der Reisesaison 2025 aufgestellt werden können.

Die Direktion für Inneres und Justiz beschloss die notwendige Kantonale Überbauungsordnung. Während der öffentlichen Auflage im Juni 2023 traf eine Einsprache ein, die nach Verhandlungen zurückgezogen wurde.

Legende: Südlich der Autobahn-Raststätte in Wileroltigen soll der Transitplatz für Fahrende entstehen. Keystone/Archiv/ANTHONY ANEX

Das Berner Stimmvolk hatte im Februar 2020 nach einem emotionalen Abstimmungskampf einem Kredit von 3.3 Millionen Franken zugestimmt, gegen den Widerstand der Standortgemeinde.

Mit dem Transitplatz an der Autobahn A1 will der Kanton einen geregelten Aufenthalt von ausländischen Fahrenden ermöglichen und verhindern, dass diese an unerwünschten Orten Halt machen. Die Fahrenden haben ein Depot und eine Platzgebühr zu entrichten.

Transitplätze sind rar

Landesweit gibt es zu wenig Transitplätze für ausländische Fahrende. Immer wieder kommt es zu Konkurrenzkämpfen um die knappen Plätze – und zu irregulären Landnahmen, die wiederum Konflikte mit der lokalen Bevölkerung nach sich ziehen.