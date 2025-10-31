Im Walter Zoo in Gossau SG ist ein Löwenbaby gestorben.

Das Tier war erst wenige Wochen alt.

Laut einer Mitteilung des Zoos hat die Mutter das Jungtier verstossen.

Wie der Walter Zoo in einem Social-Media-Post schreibt, sei das Löwenbaby gestern Morgen tot in der Anlage gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen habe das Muttertier ihr Verhalten im Verlauf der Wochen plötzlich geändert und das Jungtier nicht mehr ausreichend gesäugt. Dies, nachdem sie die ersten Wochen das Jungtier liebevoll umsorgt habe und sich das Löwenbaby prächtig entwickelt habe.

Da die Mutter Anzeichen von Paarungsbereitschaft gezeigt habe, sei möglicherweise eine hormonelle Veränderung die Ursache dafür. Was genau diese Veränderung ausgelöst habe, bleibe wohl ein Geheimnis der Natur.

Abklärungen wegen möglicher Krankheit

Im Moment werden noch weitere Abklärungen vorgenommen, um auszuschliessen, dass das Löwenbaby wegen einer Krankheit gestorben sei. Das verstorbene Löwenbaby ist erst Anfang Oktober im Walter Zoo geboren worden.

Dem Zoo bleibe nun nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die Löwin zu einem späteren Zeitpunkt einen neuen Versuch starte, schreibt der Zoo weiter.