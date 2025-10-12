 Zum Inhalt springen

Aufwändige Glühwurmzucht Ostschweizer Zoo wagt Pionierprojekt mit Glühwürmchen

Hinter verschlossenen Türen kümmern sich die Zoodirektorin und eine Züchterin täglich um die Glühwürmchen.

12.10.2025, 14:59

Seit eineinhalb Jahren züchtet Zoodirektorin Karin Federer gemeinsam mit der Zuchtverantwortlichen Judith Taxböck australische Glühwürmchen. Die Attraktion soll das grösste Projekt in der 64-jährigen Geschichte des Walter Zoos in Gossau SG werden. Es ist ein Vorhaben, das in Europa einzigartig ist. Doch bis dahin – bis in drei Jahren soll alles fertig sein – haben die beiden Verantwortlichen noch alle Hände voll zu tun.

Leuchtende Wassertanks mit blauen Lichtern.
Legende: Die Glühwürmchen werden im Walter Zoo hinter verschlossenen Türen gezüchtet. ZVG/Walter Zoo

Angefangen hat alles mit 100 Eiern, importiert aus Tokio. Heute leben rund 1000 Larven unter streng gesicherten Bedingungen im Walter Zoo. Normalerweise leben die Larven in dunklen Höhlen, wo sie klebrige Fäden spinnen, um Insekten anzuziehen.

  • Bild 1 von 2. Aus den Eiern ... Bildquelle: SRF/Reto Hanimann.
    Kleine braune Samen auf weissem Hintergrund.
  • Bild 2 von 2. ... schlüpfen nach zwei Wochen die Larven. Bildquelle: SRF/Reto Hanimann.
    Kleine Larve und zwei Eier auf weissem Hintergrund.
Züchterin Judith Taxböck widmet sich täglich mehrere Stunden den empfindlichen Larven. «Ich kann sie mit jeder falschen Bewegung töten», erklärt sie. Nachdem die Larven geschlüpft sind, werden sie von Hand auf eine Lehmoberfläche in einem Glasbehälter umgesetzt.

  • Bild 1 von 2. Bei Judith Taxböck ist Geduld gefragt. Denn: Sie versetzt jede Larve einzeln auf die Lehmoberflächen. Bildquelle: SRF / Reto Haimann.
    Person mit Stirnlampe und Maske arbeitet an einem technischen Gerät.
  • Bild 2 von 2. Auf den Lehmoberlächen beginnen die Larven, ihre Fäden zu spinnen. Bildquelle: SRF / Reto Hanimann.
    Nahaufnahme einer Skulptur in Bearbeitung mit Werkzeug und Händen.
Auch die Fortpflanzung verlangt Fingerspitzengefühl. Sobald ein Weibchen nach der Paarung seine Eier abgelegt hat, werden diese vorsichtig in ein anderes Glas übertragen. Doch von 250 verpuppten Larven schlüpften bisher erst zehn Weibchen – zu wenige für eine rasante Vermehrung.

Experimentelle Aquarien mit Bechern an der Vorderseite.
Legende: In markierten Behältern werden die seltenen Glühwürmchenweibchen aufgezogen. SRF/Reto Hanimann

Trotz der exotischen Herkunft der Tiere besteht keine Sorge, dass sich die australischen Glühwürmchen ausserhalb der Anlage ausbreiten könnten. «Das Risiko einer Invasion ist sehr gering», sagt Zoodirektorin Karin Federer. Die Ansprüche der Larven sind nämlich hoch: Sie brauchen konstante Wärme und über 90 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Frau in dunkler Weste mit Tierpfleger-Emblem in einem Raum mit Regalen und Sprühflasche.
Legende: Zoodirektorin Karin Federer: «Die Bedingungen zum Überleben finden die Larven in der freien Natur bei uns nicht.» SRF/Reto Hanimann

Bis die leuchtende Vision Wirklichkeit wird, liegt noch viel Arbeit vor den Züchterinnen. Wenn alles nach Plan läuft, soll die neue Attraktion den Besucherinnen und Besuchern des Walter Zoos ab 2028 ein einzigartiges Schauspiel bieten.

Zwei Personen inspizieren ein Regal in einem Raum.
Legende: Das Glühwürmchenprojekt des Walter Zoos soll noch bis 2028 dauern. SRF/Reto Hanimann

Geplant ist eine Höhle zum Thema Insekten und Artenschutz, in der Besucherinnen und Besucher 20'000 bis 30'000 Glühwürmchen leuchten sehen können.

Glühwürmchen im Dunkeln leuchtet türkis.
Legende: In der Dunkelheit zeigen die Glühwürmchen ihr blaues Leuchten. ZVG/Walter Zoo

Schweiz aktuell, 3.10.2025, 19 Uhr ; 

