Legende: In Basel-Landschaft sollen bald ausländische Personen Polizeidienst leisten können. Keystone/Georgios Kefalas

In Basel-Stadt arbeiten wie in anderen Kantonen (siehe Grafik oben) Ausländerinnen und Ausländer in Polizeiuniform.

Auch in Baselland sollen künftig auch Polizistinnen und Polizisten für Recht und Ordnung sorgen, die keinen Schweizer Pass besitzen. Das befand das Kantonsparlament im Januar und überwies einen entsprechenden Vorstoss an die Regierung. Diese muss nun einen Vorschlag zur Umsetzung ausarbeiten.



In Basel-Stadt arbeiteten im Januar 2022 von 700 Polizistinnen und Aspiranten 26 Ausländerinnen und Ausländer. «Die Arbeit in einem von verschiedenen Menschen geprägten Stadtkanton gestaltet es sich leichter, wenn die Polizei die Bevölkerung repräsentiert», sagte die Basler Polizei damals.