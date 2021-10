Die SBB hält trotz Kritik von Interessenverbänden vorläufig an der Reservationspflicht für den Veloverlad in den Intercity-Zügen fest.

Dies, solange die Nachfrage nach Veloplätzen am Wochenende das Angebot übersteige, so das Bahnunternehmen.

Gleichzeitig kündigte die SBB an, ab der Saison 2022 bis 2025 über 400 zusätzliche Veloplätze in den Fernverkehrszügen zu schaffen.

Der VCS und Pro Velo Schweiz hatten Anfang September zusammen mit weiteren Organisationen eine Petition mit über 54'000 Unterschriften für die Abschaffung der seit Ende März geltenden Reservationspflicht eingereicht. Sie argumentierten, dass eine solche die Velomitnahme im Zug teurer und komplizierter mache. Im Sommer hatte es zudem Kritik gegeben am Mangel an Platz für Fahrräder.

Die SBB kündigte nun an, ab der Saison 2022 bis 2025 über 400 zusätzliche Veloplätze in den Fernverkehrszügen schaffen zu wollen. Dafür sollen Wagen zweier Flotten umgebaut werden.

Durch den Lötschbergtunnel ins Wallis werden in der kommenden Velosaison durch angepassten Rollmaterialeinsatz auf einigen stark von Velofahrenden nachgefragten Zügen jeweils sieben bis neun zusätzliche Plätze geschaffen. Die SBB räumten zugleich ein, dass das Reservationssystem Mängel aufweise und verbessert werden müsse. Ein neues Programm soll auf die Saison 2023 eingeführt werden.

VCS und Pro Velo wollen mehr Tempo

Die Verbände VCS und Pro Velo begrüssen in einer Stellungnahme die angekündigten Bemühungen der SBB. Ihnen geht es jedoch zu wenig schnell vorwärts. Das Bahnunternehmen müsse mehr tun. Die Fahrradkapazitäten müssten so schnell wie möglich erweitert werden.

In der vergangenen Velosaison 2021 sahen sich die SBB mit einem «noch nie dagewesenen Veloboom» konfrontiert. Im Vergleich zum Vor-Coronajahr reisten alleine in den SBB-Zügen in Richtung Tessin 17 Prozent mehr Velofahrende.

Die Bahn verkaufte gegenüber dem Vorjahr sieben Prozent mehr Velotageskarten und sechs Prozent mehr Velopässe. Rekordtag war der 18. Juli mit insgesamt 2537 Reservationen. Die SBB bauten die Kapazitäten beim Veloselbstverlad teilweise aus und setzten zusätzliches Personal ein.