Das Paléo in Nyon hat gestern als erstes Open-Air-Festival kommuniziert, dass es die diesjährige Edition annulliere und die Durchführung auf nächstes Jahr verschiebe – dies trotz des ausstehenden Entscheid des Bundesrats.

Finanzielles Risiko für Veranstalter

Die Festival-Veranstalter haben auf ein Verbot durch den Bundesrat gehofft, denn wenn ein Veranstaltungsverbot von Behörden ausgesprochen wird, könnten sich die Veranstalter bei Schadenersatzforderungen auf höhere Gewalt berufen. Dies würde bedeuten, dass bereits abgeschlossene Verträge mit Künstlerinnen und Lieferanten aufgelöst würden.

Liegt der Entscheid der Annullierung aber bei den Veranstaltern selbst, so bleiben die Verträge und die damit Verbundenen kosten bestehen. Jedes Festival geht also ein Risiko ein, wenn es eine Veranstaltung annulliert, bevor diese durch den Bundesrat verboten wird.

Beim Paléo-Festival ist man trotzdem überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, meint Daniel Rossellat, der Präsident des Events: «Wir haben ein Rechtsgutachten machen lassen, welches zeigt, dass die Unmöglichkeit, die Aufbauten des Festivals jetzt zu starten, ein genügender Grund wäre, um uns im Fall eines juristischen Streits auf höhere Gewalt zu beziehen.»

Doch viele andere Festival-Veranstalter wagen diesen Schritt noch nicht. Man sei sich nicht einig, ob man ohne behördliches Verbot juristisch tatsächlich abgesichert wäre, sagt Christoph Bill, Präsident des Branchenverbands der Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter.

«Die Unsicherheit bleibt bestehen für die Festivals. Es besteht kein Zustand von höherer Gewalt. Entsprechend ist keine Absage oder Verschiebung möglich, die Verträge mit Künstlerinnen und Lieferanten bleiben bestehen.»

Schlimmstenfalls Schadenersatzforderungen

Trotzdem gaben gestern Abend auch das Blue Balls Festival in Luzern und das Montreux Jazz Festival ihre Absage bekannt, was die Lage für andere Festivals weiter verkomplizieren dürfte. Laut Christoph Bill entstehe so ein Druck aus der Öffentlichkeit auf die Festivals, welche noch nicht abgesagt haben. Andererseits gibt es durch die Absagen Lücken in den Tourdaten der Künstler, was diese dazu bewegen könnte, ihre Tourneen ganz abzusagen.

Die Veranstalter hofften weiterhin, im Spätsommer gewisse Festivals austragen zu können. Klarheit wird aber erst der Entscheid des Bundesrats bringen. Der will sich in einer der nächsten Sitzungen mit den Grossveranstaltungen befassen.