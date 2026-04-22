Alt Bundesrat und SVP-Doyen Christoph Blocher verkauft seine Zeitungshaus AG.

Die unter diesem Dach gebündelten über 20 Gratiszeitungen werden von der Interact Media Group (IMG) übernommen, zu der unter anderem das Portal nau.ch gehört.

«Mit der IMG haben wir eine Partnerin gefunden, welche diese Titel im Printbereich weiterführt und gleichzeitig in die digitale Zukunft begleitet», lässt sich Christoph Blocher in einer Mitteilung zitieren. Nun sei der richtige Zeitpunkt, um die Verantwortung in neue Hände zu geben.

Legende: Alt Bundesrat Blocher trennt sich von seinen Regionalzeitungen. KEYSTONE / Anthony Anex

Die Muttergesellschaft von Blochers Zeitungshaus AG, Robinvest, übernimmt dabei eine Beteiligung von 15 Prozent an IMG. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Zudem werden Christoph Blochers Tochter Rahel und Andreas Schaffner Einsitz im Verwaltungsrat von IMG nehmen.

Laut Mitteilung haben die Gratiszeitungen eine Gesamtauflage von 700'000 Exemplaren. Die Zahl der monatlichen Nutzer liege im digitalen Bereich bei 4 Millionen. Zu den Gratiszeitungen zählen etwa das Tagblatt der Stadt Zürich, die St. Galler Nachrichten oder die Winterthurer Zeitung.