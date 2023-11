Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider hat im Zürcher Landesmuseum die erste nationale Austauschwoche eröffnet.

In dieser Woche werden 2500 Schülerinnen und Schüler aus 132 Schulklassen über die Sprachgrenzen hinaus reisen.

Ziel ist es, den Sprachaustausch in den Schulen gezielt zu fördern.

Die Austauschwoche findet im Rahmen des 175-jährigen Jubiläums der Bundesverfassung statt.

«Liebe Schülerinnen und Schüler, sich auf eine andere Sprache einzulassen, ist immer anstrengend», sagte Baume-Schneider bei ihrer Ansprache. «Vielen Dank, dass ihr eure Komfortzone verlasst.» Zu ihrer Schulzeit habe es leider noch keinen Sprachaustausch gegeben, erzählte Baume-Schneider.

Ihr Sohn sei aber in Basel gewesen. Dort habe er zum ersten Mal «alle erdenklichen Sorten Chips» essen dürfen, die es in ihrem Haushalt nicht gegeben habe. «Es geht nicht nur um Sprache, es geht auch um Verhaltensweisen.»

Zürich und Waadt unterzeichnen Abkommen

Am Dienstag werden Zürich und Waadt eine Kooperationserklärung unterzeichnen, die beinhaltet, dass alle Schülerinnen und Schüler der beiden Kantone im Laufe ihrer Volksschulzeit mindestens eine Woche in einer anderen Sprachregion verbringen sollen. Eine zweite Eröffnungsfeier für die Austauschwoche fand in Prangins (VD) statt, dem anderen Standort des Nationalmuseums. Anwesend war dort Nationalratspräsident Martin Candinas (Mitte).

Legende: Während der Austauschwoche werden beispielsweise Waadtländer Schülerinnen und Schüler auf Zuger Klassen treffen und Freiburger Schülerinnen und Schüler sind im Kanton Zürich zu Besuch. Keystone/GAETAN BALLY/Symbolbild

Auch auf den SRG-Sendern ist der Austausch unter den Landesteilen in dieser Woche ein Thema: Am Dienstag und Donnerstag werden Moderatorinnen und Moderatoren des deutschsprachigen SRF, des westschweizer RTS und des rätoromanischen RTR für einen Abend die Plätze tauschen.