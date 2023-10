Die grossen Schweizer Uhrenmarken sind bekannt von Asien bis Amerika. Dass viele davon aus Biel stammen, ist den meisten Sammlerinnen und Liebhabern von Uhren kaum bewusst. Und dies, obwohl die Uhrenindustrie hier stark verwurzelt ist.

Wenn man weiss, wo man hingehen muss, erzählt einem ein Spaziergang durch die Stadt so einiges über Uhren. Alex Grouet kennt diese Orte. Der 42-jährige Bieler Uhren-Blogger nimmt uns mit auf einen Stadtspaziergang.

Der Inbegriff der Luxusuhr

Die erste Station auf der Spur der Uhr in Biel führt an die Hänge eines Jurahügels im Stadtteil Vignoble. An der Vorderseite des Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert, das heute von der Berner Fachhochschule genutzt wird, prangen noch immer die Lettern «Rolex».

In diesem Gebäude in Biel entstanden die ersten Rolex Uhrwerke.

In der Geschichte der Marke, die eigentlich aus Genf kommt, spielte Biel eine zentrale Rolle: «Jean Aegler produzierte hier hochqualitative und dazu kompakte Uhrwerke» sagt Grouet. «Er machte damit Hans Wilsdorf auf sich aufmerksam, den Gründer der Marke Rolex, der von diesem Tag an Bieler Uhrwerke in seinen Luxusuhren verbaute. In diesem Gebäude entstanden also die allerersten Rolex-Uhrwerke.»

Legende: Wo heute Informatiker und Programmiererinnen der Berner Fachhochschule studieren, wurden im vergangenen Jahrhundert die präzisen Uhrwerke gebaut, die Rolex berühmt machten. SRF/Anne Moser

Noch heute entstehen die Uhrwerke von Rolex in Biel. Die Marke betreibt ihre grösste Produktionsstätte mit über 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem Industriequartier ausserhalb der Stadt.

Die erste auf dem Mond

Wieder unten im Stadtzentrum, in der Nähe des Schüssinselparks steht eine Raumsonde. Dies scheint merkwürdig auf einem Uhren-Stadtrundgang. Alex Grouet klärt auf: «Buzz Aldrin trug während seines Mondspaziergangs 1969 im Rahmen der Apollo 11-Mission eine Omega Speedmaster. Die Bieler Uhr war also die erste auf dem Mond.»

Legende: Die Raumsonde vor dem Omega-Gebäude ist eine Replik der Sonde «Apollo 11» in Originalgrösse. Buzz Aldrin trug bei seiner Mondbegehung 1969 eine Uhr der Marke. SRF/Anne Moser

Auch Omega hat ihre Wurzeln nicht in Biel, sondern in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg. Anfang der 1880er-Jahre ging die Marke jedoch in Biel in Serienproduktion.

Der Grund nach Biel zu kommen

Doch nicht nur wegen der Raumsonde sei dieser Ort speziell: «Wir haben hier neben der Produktionsstätte und dem Museum von Omega auch den Hauptsitz und das Museum von Swatch, sowie die beiden Shops. Eines der wenigen Dinge, die man in Biel am Sonntag kaufen kann, ist eine Uhr.»

1 / 2 Legende: 2019 wurde der neue Hauptsitz von Swatch eingeweiht. Aussen... Keystone/Peter Klaunzer 2 / 2 Legende: ... wie innen verschmilzt der Komplex mit der Produktion und dem Shop von Omega zum Uhren-Campus. Keystone/Peter Klaunzer

Dies alles sei an einem Platz, offen für alle, ein richtiger Begegnungsort, sagt Alex Grouet: «Für Leute, die Uhren mögen, ist das der Grund nach Biel zu kommen. Klar, man kann auch andere Dinge sehen, aber der Omega-Swatch Campus ist für mich das Zentrum.»

Die stillen Schaffer

Es sind nicht nur die grossen Marken, die Hersteller von Luxusuhren oder das Swatch Museum, die Biel und die Uhrenindustrie untrennbar ineinander verflechten. Es sind auch die kleinen, spezialisierten und oft unbekannten Zulieferfirmen, die in der Stadt ansässig sind.

«Wir stehen hier vor der Aiguilla SA. Eine Firma mit rund 200 bis 300 Angestellten, die ausschliesslich Zeiger produziert.» erklärt Grouet. «Viele Leute fassen sich an die Stirn und können kaum glauben, dass es eine Firma gibt, die nur Zeiger produziert, weil sie die Uhr als ein Ganzes sehen.»

Nicht nur die Marken sondern auch die Expertise vieler Zulieferer sitzt hier.

Es stehe jedoch viel mehr dahinter: «Aiguilla ist für mich ein perfektes Beispiel für die Situation in Biel. Es gibt extrem viel Expertise zum Beispiel über Metalle, Mikrotechnologien oder Oberflächenbehandlung, rund um die Uhrenindustrie. Diese Expertise sitzt hier.»

Seine Lieblingsuhr aus Biel trägt Alex Grouet fast täglich, eine Omega Speedmaster. Wichtig ist sie ihm vor allem, weil es ein Geschenk seiner Frau ist.