Über 160 Delegationen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs wurden an die Konferenz auf dem zentralschweizerischen Bürgenstock vom 15. und 16. Juni geladen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron, der kanadische Premierminister Justin Trudeau oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben bereits zugesagt. Ein besonderer Erfolg für die Schweiz: Auch Indiens Premierminister Narendra Modi wird erwartet.

China, in das viel Hoffnung für die Verhandlungen gesetzt wird, konnte bisher nicht für eine Teilnahme begeistert werden. Vor kurzem trafen sich aber der russische Präsident Wladimir Putin und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping in Peking und bekräftigten ihre Freundschaft. Enttäuschend für die Schweiz: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wird nicht anreisen, berichtete am Mittwoch der «Tagesanzeiger».

Die Hälfte der Anmeldungen seien aus nicht-europäischen Ländern, so Bundespräsidentin Viola Amherd, etwa aus Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten. Russland ist nicht eingeladen. Die endgültige Gästeliste werde erst kurz vor Beginn der Konferenz veröffentlicht, so das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Ziel der Konferenz ist es, ein gemeinsames Verständnis für einen möglichen Weg zu Frieden in der Ukraine zu entwickeln.