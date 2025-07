Ukrainer in der Schweiz

Fragt man bei den 26 Kantonen nach, wie es um die Jobsuche von Ukrainerinnen und Ukrainern mit dem Schutzstatus S steht, gibt es – wie zu erwarten – 26 unterschiedliche Erklärungen.

Der Schutzstatus S für Geflüchtete Box aufklappen Box zuklappen Geflüchtete, die in der Schweiz den Schutzstatus S erhalten, dürfen sofort arbeiten, Kinder können zur Schule gehen und Familienzusammenführungen sowie Reisen sind möglich. Erstmals überhaupt wurde der Schutzstatus S im März 2022 aktiviert – für Ukrainerinnen und Ukrainer, die vor dem Krieg in der Heimat geflüchtet waren.

Dabei lassen sich grob drei Faktoren herausschälen, die für die Integration in den Arbeitsmarkt entscheidend sein könnten: die Wirtschaft, die geografische Lage und die Strukturen im Kanton.

Wirtschaftliche Situation ist wichtig

Ersteres scheint einleuchtend: Je mehr verschiedene und niederschwellige Jobs im Kanton vorhanden sind, umso einfacher finden Personen mit Status S eine Stelle.

Es gibt im Thurgau viele Arbeitgeber, die Flüchtlinge ausbilden oder anstellen.

Oliver Lind von der Fachstelle Integration des Kantons Thurgau etwa sagt, man könne in seinem Kanton auf ein starkes wirtschaftliches Netzwerk bauen. «Es gibt hier vor allem auch Arbeitgeber, die Flüchtlinge ausbilden oder anstellen.»

So steht es aktuell in den Kantonen Box aufklappen Box zuklappen Vor allem kleine Kantone wie Appenzell Innerrhoden, Obwalden, Nidwalden oder Glarus haben das Ziel von mindestens 50 respektive 45 Prozent Beschäftigung für die Personen mit Schutzstatus S bereits erreicht. Weitere Kantone wie Thurgau, Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Bern oder Luzern sind auf gutem Weg, das Ziel bis Ende Jahr zu erreichen. Eine Handvoll Kantone wie Genf, Neuenburg oder die Waadt ist jedoch noch weit davon entfernt. Insgesamt geht man davon aus, dass bis Ende Jahr rund ein Drittel der 26 Kantone die Vorgaben des Bundes erreichen wird. (Quelle: SEM)

Die Zahlen geben Lind recht: Der Thurgau spielt im vorderen Drittel der Kantone mit und hat bereits 41 Prozent der arbeitsfähigen Personen mit Status S in den Arbeitsmarkt integriert.

Geografische Lage spielt eine Rolle

Ebenfalls zu den Klassenbesten zählt der Kanton Aargau. Obwohl er absolut gesehen am viertmeisten Personen mit Status S aufnehmen muss, konnte er bereits für 43 Prozent einen Job finden.

Der zweite Faktor, die geografische Lage, sei im Aargau sicher günstig, analysiert Sibel Karadas, Leiterin Sektion Integration und Beratung. Denn fast jeder Dritte aus dem Kanton Aargau habe einen Job in einem Nachbarkanton gefunden, etwa in Zürich.

Im Basel Landschaft ist die Integrationsförderung stark dezentral organisiert.

Den Erfolg des Aargaus führt Karadas allerdings auf seine Integrationsstrukturen zurück. Der Kanton verfolge eine konsequente Fallführung, also Planung und Begleitung von der Ankunft im Kanton bis nachher in den Gemeinden. Die starken Strukturen hätten dem Aargau einen schnellen Start ermöglicht, so Karadas.

Organisationsstruktur hat einen Einfluss

Das wiederum gelang dem Nachbarkanton Basel-Landschaft nicht ganz. «Bei uns ist die Integrationsförderung stark dezentral organisiert», sagt Fabian Dinkel, Leiter des Kantonalen Sozialamts Basel-Landschaft. Es habe sich gezeigt, dass es dabei von Gemeinde zu Gemeinde grosse Unterschiede gegeben habe – was inzwischen besser geworden sei.

Bis aber alle auf demselben Stand waren und die Integrationsprogramme anzogen, sei einige Zeit vergangen, so Dinkel. Das widerspiegelt sich auch in den Zahlen: Basel-Landschaft liegt knapp unter dem Durchschnitt der Kantone – bei 31 Prozent. Eine ähnliche Quote weist der Nachbarkanton Basel-Stadt auf.

Die Romandie hinkt hinterher Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone/Gaëtan Bally Die Westschweizer Kantone weisen derzeit die schlechtesten Quoten auf, was die Arbeitsintegration von Personen mit Schutzstatus S angeht. Einer der Gründe liegt wohl darin, dass in der Romandie das Asylwesen zentraler organisiert ist. Deshalb geht womöglich alles ein bisschen langsamer. Ausserdem spielen wahrscheinlich die Frontaliers – also Grenzgängerinnen und Grenzgänger – eine Rolle: Sie sprechen im Gegensatz zu den meisten Personen aus der Ukraine Französisch und könnten so bei der Jobsuche in der Westschweiz im Vorteil sein. Und: In der Romandie herrscht gerade im niederschwelligen Arbeitsmarkt eine grössere Arbeitslosigkeit als in der Deutschschweiz. Das Jobangebot ist grundsätzlich also kleiner, als Folge finden auch weniger Personen mit Schutzstatus S eine Stelle.

Für beide Basel sei wohl die Lage an der Grenze ein Nachteil, sagt Dinkel. «Die Personen mit Schutzstatus S sind hier vielleicht eher eine Konkurrenz zu Grenzgängern, die in ähnlichen Bereichen arbeiten.»

Zukunft des Schutzstatus S ist offen

Einig sind sich die 26 Kantone in zwei Punkten: Erstens: Man ist auf einem guten Weg mit der Integration von Personen mit Status S. Und zweitens: Es braucht vom Bund so schnell wie möglich Gewissheit zum Schutzstatus S.

Denn dieser gilt für Ukrainerinnen und Ukrainer befristet, derzeit bis 2026. Man geht aber davon aus, dass der Bundesrat ihn noch einmal verlängern wird.

Trotzdem: Es ist unklar, was danach mit den Betroffenen passiert.