Die Situation könnte sich in den Gemeinden noch verschärfen. Wie das Staatssekretariat für Migration SEM am Dienstag mitteilte, stossen die Bundesasylzentren an ihre Kapazitätsgrenze. Um allen Asylsuchenden eine Unterkunft zu garantieren, wird ein Teil der Asylsuchenden früher als bisher an die Kantone zugewiesen.



Die Kantone müssen sich darauf einstellen, dass sie vorübergehend bis zu 1000 Asylsuchende pro Woche aufnehmen müssen statt wie bisher 500. Die Personen würden proportional zur Bevölkerung auf die Kantone verteilt.

Die Kantone müssen nun klären, wie sie diese Situation bewältigen wollen. Dabei stellt sich auch immer die Frage, ob die zusätzlichen Asylsuchenden in kantonalen Unterkünften unterkommen oder an die Gemeinden weitergereicht werden.

Im Kanton Solothurn zum Beispiel wird in den nächsten Tagen eine weitere kantonale Unterkunft eröffnet auf dem Balmberg. Das Aargauer Sozialdepartement will ebenfalls zusätzliche Kapazitäten schaffen. Langfristig sei es auch möglich, dass wieder unterirdische Unterkünfte in Betrieb genommen werden müssten, heisst es auf Anfrage.