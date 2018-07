Am meisten Völkerverluste hat der Kanton Genf zu beklagen. Der Wert liegt knapp 25 Prozent fast doppelt so hoch, wie im schweizerischen Durchschnitt. Aber auch die Kantone Jura, Solothurn und Zug haben eher hohe Verlustwerte. Anders in der Ostschweiz: In allen Ostschweizer Kantonen sind weniger als 10 Prozent der Bienenvölker im Winter eingegangen.