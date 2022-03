Am 1. April soll die Maskenpflicht wegfallen. Werden Sie die Maske weiterhin tragen?

Die Fallzahlen in der Schweiz sind aktuell noch hoch. Gemäss Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) seien weiterhin rund 10 Prozent der Bevölkerung potenzielle Virenträger, welche ansteckend sein könnten. Dennoch soll per 1. April unter anderem die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr fallen. In der Politik spalten sich die Meinungen darüber, ob es zu früh sei für die letzten Lockerungen.

Wir möchten von Ihnen wissen: Was denken Sie über die bevorstehenden Lockerungen der Massnahmen? Ist es zu früh, um die Maske im ÖV abzulegen? Kann man auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung hoffen oder braucht es noch Regelungen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.

Werden Sie in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin eine Maske tragen? Hinweis: Dieses User-Voting ist nicht repräsentativ. Ja, ich werde die Maske weiterhin tragen. Ja, ich werde die Maske weiterhin tragen. % Nein, wenn die Maskenpflicht fällt, werde ich keine Maske mehr tragen. Nein, wenn die Maskenpflicht fällt, werde ich keine Maske mehr tragen. % Ich werde die Maske situationsabhängig tragen. Ich werde die Maske situationsabhängig tragen. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Laut Patrick Mathys sei trotz aktuell hohen Fallzahlen für die kommenden Monate eine deutliche Reduktion der Ansteckungen zu erwarten. Durch die hohe Immunität könne man nun hohe Fallzahlen zulassen, ohne eine erneute Überlastung der Gesundheitsinstitutionen zu riskieren. Der Bund und die Kantone würden sich gemäss Kantonsarzt Rudolf Hauri diese Woche noch intensiv mit der Lage und den Massnahmen befassen.